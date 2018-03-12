台股大漲逾百點 逼近11000點大關

（中央社記者林孟汝台北12日電）受惠美股大漲，台股指數今天氣勢如虹，開高走高，在台股三王台積電、鴻海、大立光領軍下，在上午9時25分一舉大漲124.37點，指數達10989.19點，逼近11000點關卡。

美國公布強勁就業報告，加上美國和北韓將舉行高峰會等利多激勵，美股上週五大漲；以科技股為主的那斯達克指數上漲132.866點，或1.79%，收在7560.813點，改寫歷史新高。

在美股創高激勵下，台北股市今天以10908.99點、上漲44.17點開出後，指數在台股三王台積電、鴻海、大立光領軍下，上午9時25分一舉大漲124.37點，指數達10989.19點，逼近11000點關卡。