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中央社

台股大漲逾百點 逼近11000點大關

中央社2018/03/12 09:38
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者林孟汝台北12日電）受惠美股大漲，台股指數今天氣勢如虹，開高走高，在台股三王台積電、鴻海、大立光領軍下，在上午9時25分一舉大漲124.37點，指數達10989.19點，逼近11000點關卡。

美國公布強勁就業報告，加上美國和北韓將舉行高峰會等利多激勵，美股上週五大漲；以科技股為主的那斯達克指數上漲132.866點，或1.79%，收在7560.813點，改寫歷史新高。

在美股創高激勵下，台北股市今天以10908.99點、上漲44.17點開出後，指數在台股三王台積電、鴻海、大立光領軍下，上午9時25分一舉大漲124.37點，指數達10989.19點，逼近11000點關卡。

其中，台積電上漲3元，盤中最高來到254.0元，鴻海買盤進駐，盤中大漲約2元，一度來到94元關卡；大立光漲勢凌厲，最高突破4015元，上漲155元。

類股中，以傳衛生紙產品上漲的造紙表現最強，上漲逾1.50%，金融保險、塑膠類股也各上漲約1.30%、1.10%的好表現外，所有類股均是一片紅通通，只有玻璃陶瓷獨弱，仍呈下跌走勢。

法人指出，目前指數已站回均線之上，仍處量縮整理格局，盤面類股輪動表現的情況將持續，指數震盪盤堅可能性高，預期將在10750點至11000點區間震盪。（編輯：張均懋）1070312

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