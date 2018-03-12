陸推31惠台措施 國發會：衝擊不大要有信心

（中央社記者陳政偉台北12日電）中國大陸提出31條惠台措施，國發會主委陳美伶今天表示，衝擊並不會太大，要對台灣有信心，若對方用高薪挖才，要用更好的誘因留住人才。
中國大陸提出31條惠台措施，放寬對台資企業、個人經營等工作限制，企圖吸引台灣人才前往就業。行政院長賴清德原訂今天上午召開跨部會會議研商對策，因仍待進一步彙整資料，該會議先行取消。
立法院經濟委員會今天邀請國家發展委員會主任委員陳美伶列席報告業務概況並備質詢。
針對中國大陸日前提出31項惠台措施，陳美伶在會前接受媒體訪問時表示，目前行政院有副院長施俊吉所領導的專案小組，彙整各部會因應措施，還沒有完整，所以沒有對外說明。
她強調，惠台措施許多內容都不是新的，目前認為對台灣衝擊並不會太大，最重要是要對自己有信心。
陳美伶說，行政院長賴清德去年上任後，解決面臨的問題，包括排除投資障礙，以及留才、攬才等相關措施都有在研議，雖然不是針對中國的31項惠台措施，但很多行動與計畫都在今年會逐步落實、執行；且中國大陸的惠台措施很多都是舊的，對台灣的衝擊並不會太大。
陳美伶強調，企業布局全球、人才競逐是趨勢，最重要是壯大台灣，在這樣的前提下，要對自己有信心，「把台灣投資環境弄好，人才自然留的住，投資自然會進來。」
中國大陸祭出高薪的方式來挖才，陳美伶說，要台灣低薪環境要改變，要提高薪資，用更好的誘因留住人才，台灣有很好的基礎，給予好的機會應該留得住人才(編輯：林孟汝）1070312