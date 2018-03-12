陸推31惠台措施 國發會：衝擊不大要有信心

（中央社記者陳政偉台北12日電）中國大陸提出31條惠台措施，國發會主委陳美伶今天表示，衝擊並不會太大，要對台灣有信心，若對方用高薪挖才，要用更好的誘因留住人才。

中國大陸提出31條惠台措施，放寬對台資企業、個人經營等工作限制，企圖吸引台灣人才前往就業。行政院長賴清德原訂今天上午召開跨部會會議研商對策，因仍待進一步彙整資料，該會議先行取消。

立法院經濟委員會今天邀請國家發展委員會主任委員陳美伶列席報告業務概況並備質詢。

針對中國大陸日前提出31項惠台措施，陳美伶在會前接受媒體訪問時表示，目前行政院有副院長施俊吉所領導的專案小組，彙整各部會因應措施，還沒有完整，所以沒有對外說明。