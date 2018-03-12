葉俊榮：婦聯會若民主改革就不會被壟斷

（中央社記者謝佳珍台北12日電）內政部長葉俊榮今天表示，內政部會不斷要求中華民國婦女聯合會組織民主改革、修改章程，以後就不會被一些人壟斷；黨產會也有黨產會的處理程序，現在就按法律程序走。

不當黨產處理委員會已認定婦聯會為中國國民黨附隨組織，9日向台灣台北地方法院檢察署提刑事告發前婦聯會主任委員辜嚴倬雲、辜嚴倬雲女兒辜懷如與劉姓助理涉侵占、毀損檔案。

葉俊榮上午在立法院內政委員會受訪談到婦聯會後續處理表示，婦聯會有兩個層面問題，分別是勞軍捐應有合理處理、回歸民眾；組織寡頭，長期由辜嚴倬雲壟斷，常委、委員入會方式不符人民團體法民主原則。