長和系業績周五公布 李嘉誠退休與否成市場焦點

香港《明報》報導，美銀美林日前指出，WIND 的 2017 年收入達 62 億歐元，按年跌 4.5%，意味其第 4 季收入下跌加快至按年跌 12%，其未計利息、稅項、折舊同攤銷前利潤 (EBITD) 增長 1.2% 至 22 億歐元，但第 4 季按年跌 3.1%，此表現低於該行預測 2%。WIND 的 2017 年客戶總量為 2950 萬，按年跌 5.8%，惟已較前數季跌幅收窄。

長和系周五 (16 日) 將公佈業績，市場關注旗艦長和 (0001-HK) 及長實 (1113-HK) 業績，美銀美林指出，長和旗下義大利電訊業務 WIND 在息稅折舊攤銷前利潤率 (EBITDA margin) 改善，但客戶流失情况持續。

花旗亦看好長和可受惠 WIND 盈利改善驅動，料集團息稅前利潤 (EBIT) 可按年增 5% 至 657.7 億元 (港元，下同)，總利潤按年增長 5% 至 345.6 億元。在匯率穩定下，以及澳洲 DUET 的盈利增長及 WIND 貢獻增加下，將有助收窄資產淨值折讓。

摩根大通認為，長和來自英國及歐洲的未計利息、稅項、折舊同攤銷前利潤分別達 31% 及 26%，隨英鎊及歐元反彈，盈利前景改善，加上赫斯基能源受惠油價及股價反彈，料長和 2018 年將逆轉去年情况。花旗、摩通、美銀美林均給予長和「買入」評級，目標價分別為 122 元、129 元及 122 元。

長實方面，市場較關注其中期仍手持現金及等價物高達 660 億元，加上多次出售資產，包括中環中心等資產後，其最新的資金運用策略。摩根士丹利表明會留意長實到底將資金用於非地產業務投資上，還是考慮於中港及新加坡買地，以及和記大廈重建計劃。該行預期，長實全年可增派息 10% 至每股 1.68 元。

長實股價

和記大廈於 2008 年已獲屋宇署批准重建為 47 層高商廈，到 2012 年公司再提交另一個樓高 41 層的重建方案，惟至今未有進展。去年市場在恒基地產 (0012-HK) 以 233 億元奪得美利道地王後，曾估計長實將加快重建和記大廈。

高盛認為，在計及資產出售及賣樓銷售後，去年長實出售資產達 930 億元，在淨資產負債率僅 0.8% 及坐擁現金 660 億元下，相信長實有豐厚資源積極進行資金管理，包括回購及派息，或吸納新項目，以增經營現金流。

此外，市場還揣測，高齡 90 歲的李嘉誠有可能公布退休安排，由長和系副主席李澤鉅接棒。