商務部長：中國不主動打貿易戰 但堅決捍衛國家人民利

綜合香港明報、星島日報報導，鍾山表示，近 40 年中美貿易規模增長 232 倍，雙向投資累計逾 2300 億美元，充分說明兩國經濟互補性很強，經濟合作潛力很大。不過，他也坦言中美經貿合作存在一些問題，如貿易平衡問題、不同的產業結構和社會制度等。

近期中美貿易關係緊張，商務部長鍾山昨 (11) 日坦言，中美經貿關係確實有一些波折，惟中國的立場是不希望打貿易戰，亦不會主動發起貿易戰，「貿易戰沒有贏家，只會給中美兩國和世界經濟帶來災難」。雖中國不願掀起貿易戰，但他強調，中國會堅決捍衛國家和人民的利益。

他透露，由於中美貿易統計存在差異，根據兩國統計工作組的測算，美國官方統計的對華貿易逆差每年都被高估 20% 左右。他引述美國研究機構報告稱，如美國對華出口管制放寬，對華貿易逆差可減少 35% 左右。

在市場准入方面，鍾山指出，中美產業階段、產業結構、社會制度不同，在金融、電信、汽車、農產品等領域的市場准入有差異，雙方各有訴求。同時，中美對網絡安全、知識產權等安全的看法存在差異，這些對兩國的貿易、投資都產生了影響。

鍾山重申，「誰也不願意打貿易戰，誰也知道打貿易戰損人不利已」。中方願意通過合作來解決分歧，實現互利共贏，為全球經濟穩定發展作出貢獻。

去年，中國對外投資出現下降，鍾山表示，主要通過「降虛火、擠水分」等方式，有效遏制非理性對外投資，使得企業對外投資更加穩健，更趨理性。下一步，將繼續控制非理性投資，加強真實合規性審查，要求中國企業對外投資遵守東道國的法律法規，履行社會責任。

有關「一帶一路」的經貿發展，鍾山表示，去年與「一帶一路」相關國家的進出口額達 1.1 兆美元，增長 14.8%。中國對相關國家累計直接投資 600 億美元，涉及農業、製造業及基礎設施等領域。

內需方面，今年大陸春節消費逾 9000 億元 (人民幣 ‧ 下同)，反映群眾有購買能力，而經濟增長已由主要依靠投資出口拉動轉向依靠消費投資出口協同拉動。但商品和服務供給難以滿足消費升級需要，初估國民一年的境外購物金額高達 2000 億美元，反映中國優質商品供應不足，而且價格偏高。家政、養老、教育、醫療等服務消費均供應不足。

鍾山認為，下一步應繼續搭建平台和促進消費，如改造和提升一批高品位的步行街，並優化便利店和菜市場等社區商業網佈局。

中國經貿被外界視為「大而不強」，商務部提出 3 個階段性目標。在 2020 年前，進一步鞏固經貿大國地位，推進經貿強國的進程。到 2035 年前，基本建成經貿強國。2050 年前，全面建成經貿強國。