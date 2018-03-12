百聿OTT規模發酵 2月營收月增5.8%

百聿發布新聞稿表示，公司長期積極布局OTT（串流影音）影視平台，在2015年、2016年相繼取得AppleiTunes、Google Play兩大國際影視平台的後製認證授權後，更成立「新媒體發展事業部」，負責因應OTT平台興起而出現的影片匯集業務，穩定於OTT平台通路上架影片，並可從中獲取點擊分潤收入。

百聿強調，隨著影片資料庫持續累積成長，目前經百聿匯集上架片數已逾千部，挹注OTT業務呈現逐年成長趨勢；受益於影片匯集業務規模效益發酵，百聿繳出今年前2個月營收較去年同期大增超過3成的成績。

展望2018年，百聿將加緊腳步完成後製部門的整體設備升級與人員擴編，包括錄音配音、剪輯特效、調光調色等，並建置完全符合歐美一流影視公司標準的資安管控程序，以爭取未來影視音後製訂單成長。

另一方面，百聿將持續擴充Apple iTunes、GooglePlay兩大平台的影片資料庫，並預計擴大台灣國內OTT平台相關業務，下一步更將主動尋求與中國大陸的亞洲指標性OTT平台結盟合作；在中國大陸政府近期祭出31項惠台政策，釋出對台影視業者的善意態度下，可望有效提升台灣影視製作公司在中國大陸市場的能見度與市占率。（編輯：郭萍英）1070312