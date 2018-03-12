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百聿OTT規模發酵 2月營收月增5.8%

中央社2018/03/12 10:00
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北12日電）影視音後製業者百聿公布2月營收新台幣1415.9萬元，月增5.8%，主要受惠於OTT影片匯集業務已上架逾千部電影，規模效益開始發酵，加上農曆春節過年期間觀影需求大幅上升。

累計2018年前2個月，百聿營收達2753.3萬元，較去年同期大增32.23%。

百聿發布新聞稿表示，公司長期積極布局OTT（串流影音）影視平台，在2015年、2016年相繼取得AppleiTunes、Google Play兩大國際影視平台的後製認證授權後，更成立「新媒體發展事業部」，負責因應OTT平台興起而出現的影片匯集業務，穩定於OTT平台通路上架影片，並可從中獲取點擊分潤收入。

百聿強調，隨著影片資料庫持續累積成長，目前經百聿匯集上架片數已逾千部，挹注OTT業務呈現逐年成長趨勢；受益於影片匯集業務規模效益發酵，百聿繳出今年前2個月營收較去年同期大增超過3成的成績。

展望2018年，百聿將加緊腳步完成後製部門的整體設備升級與人員擴編，包括錄音配音、剪輯特效、調光調色等，並建置完全符合歐美一流影視公司標準的資安管控程序，以爭取未來影視音後製訂單成長。

另一方面，百聿將持續擴充Apple iTunes、GooglePlay兩大平台的影片資料庫，並預計擴大台灣國內OTT平台相關業務，下一步更將主動尋求與中國大陸的亞洲指標性OTT平台結盟合作；在中國大陸政府近期祭出31項惠台政策，釋出對台影視業者的善意態度下，可望有效提升台灣影視製作公司在中國大陸市場的能見度與市占率。（編輯：郭萍英）1070312

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