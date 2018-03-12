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中央社

陳鴻斌改判罰款 呂太郎：不符社會期待

中央社2018/03/12 10:00
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者蘇龍麒台北12日電）司法院秘書長呂太郎今天表示，前北高行法官陳鴻斌被控與助理有異常互動案遭處罰款，不符合社會期待，也與司法院要求法官的言行應該更高標準謹慎從事，也是不符的。

陳鴻斌被控與助理有異常互動遭監察院彈劾，司法院職務法庭前年10月判決免除其法官職務；陳鴻斌提起再審，職務法庭8日廢棄原判決，改判罰款新台幣200多萬元。

立法院司法及法制委員會今天審查法案，時代力量立委黃國昌質詢呂太郎時，問到陳鴻斌案的問題。

呂太郎說，對於個案不評論，但這樣的判決結論不只社會上很多社團不認同，法官內部也有非常多不認同，可見這樣的結果不符合社會的期待。

他說，與司法院要求法官的言行，應該更高的標準謹慎從事，也是不符的。

黃國昌說，這個案子依照程序目前只有監察院能夠提出再審，司法院會要求監察院提出再審嗎？呂太郎說，兩院間彼此獨立，不便表示意見。

黃國昌則質疑這個案子的再審程序有瑕疵，有沒有再審事由？呂太郎說，相關再審事由必須由下個合議庭來處理。

司法及法制委員會召集委員、民進黨立委段宜康說，委員會下午2時30分會繼續開會，希望司法院到時候能夠對這個案子的善後處理說明清楚。（編輯：張均懋）1070312

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