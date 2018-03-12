今日廣場》陳渺／菜價崩盤　誰承擔誰卸責？

但是，吳音寧在這次的表現，真的如某些人所言，是神隱嗎？難道大張旗鼓召開記者會才是有在做事？正常的流程，不是應該先解決問題之後，才來做出報告跟說明嗎？而且事情真的有這麼嚴重，還是特定人士在炒作？

首先姑且不論到底是董事長制抑或是總經理制問題，畢竟這不僅是北農才有，許多半官股的民營企業，也有這樣權責釐清不明的問題，所以其實也不用針對這個部分去多加爭執，因為這絕對不是一朝一夕可以解決的。

近日的台北農產運銷公司拍賣市場休市3天問題，還在沸沸揚揚地延燒當中，雖然一開始北市副市長兼北農董事長陳景峻召開記者會，想要解釋造成菜價崩盤問題，並且將矛頭指向北農公司總經理吳音寧，但是隨著時間的推移，事實似乎也有越辯越明的跡象。

除了一開始吳音寧澄清，根據8日進貨量2370頓，均價為19.9，較休市前有漲7.9%，而27日雖然到貨爆量，價格還是維持在21.5元，而且年節過後五天的進貨量為過去十年最高，是同期史上第三高，除了看起來沒有不平穩以外，更沒有崩盤。另外，高雄市美濃農會推廣部主任也撰文表示，在產地氣氛，並沒有所謂「農產價格崩盤」情況，所以事情真的有這麼嚴重嗎？吳音寧有這麼無能嗎？

另外，第一果菜批發市場主任王鴻雄，更是吳音寧對於此事勇於承擔的鐵證，他在受訪時也說，在處理這件事情上，他在26小時沒闔眼的時候，吳音寧沒有休息的時間比他更長，也直言她根本超人，如果一個人不負責任，有可能會這樣嗎？

更何況，北農到底休假與否，是由市場處召集，北農在會議中也有表達反對連休的立場，只是因為採取多數決，北農的意見寡不敵眾，事後出了狀況，不檢討真正做決策的人，反過來去檢討執行決策的北農和吳音寧，這樣對嗎？北市府難道沒有任何責任嗎？

選舉要到了，有的人為了保全自己的政治生命，企圖轉移責任焦點，不難理解，但是，在放辭職風向消息的同時，消費者有沒有可能看清問題，不要讓真正對北農體質改善下對藥方的執行者被爾虞我詐的官場白白犧牲掉，似乎來得更重要。

●作者：陳渺／新北市/研究所學生

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