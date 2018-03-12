A股股權質押新規今起實施 質押率上限不得超過60%

和此前的規定相比，今日起開始實施的新規，明確融入方不得是金融機構或其發行的產品，融入資金應當用於實體經濟生產經營並專戶管理，融入方首筆初始交易金額不得低於 500 萬元 (人民幣，下同)(深交所的規定是融入方首筆最低交易金額不得低於 500 萬元)，後續每筆不得低於 50 萬元，不再認可基金、債券作為初始質押標的。

A 股股票質押式回購新規今 (12) 日開始執行。這意味著股權質押更聚焦服務實體經濟，風險把控更完善。據瞭解，在新規正式實施前，對於股票質押集中度、質押比例、質押融資用途等，不少券商都已經開始按照新規的要求執行。

股權質押率上限不得超過 60%，單一證券公司、單一資管產品作為融出方接受單只 A 股股票質押比例分別不得超過 30%、15%，單只 A 股股票市場整體質押比例不超過 50%。

市場人士表示，這樣的規定意在保護中小投資者利益，防範股票質押大跌被平倉對市場的衝擊。

從整體上看，投資者不必過於擔心新規給市場帶來的衝擊。《證券日報》引述國金證券李立峰表示，由於新規的實施採取新老劃斷的原則，並且存量業務中受新規影響的規模不大，加上監管層與市場積極溝通，對市場衝擊有限。

值得關注的是，此前市場一度風聲鶴唳的股權質押平倉風險正在逐漸消除。從多家公司披露的股權質押風險應對進展情況來看，有的公司股權質押風險降低，有的公司股東解除質押平倉風險後，降低了股權質押比例。

根據中國結算公佈的資料，目前，超 9 成的上市公司股權質押比例低於 50%。業內人士表示，總的來看，上市公司股權質押的風險整體屬於可控狀態。但是，如果大股東質押股票「爆倉」，相關公司面臨實控人變更等風險，經營可能因此受到影響。

華泰證券此前預計，2018 年股票質押業務規模將收縮 5% 至 10%，隨著資本市場的發展與成熟，股票質押仍將是重要的融資管道，未來業務將重回規範發展軌道。

根據滬市 1 月股票質押式回購交易業務月報顯示，滬市當月股票質押式回購交易的平均質押率為 42.5%，較去年的 43.67% 下跌了 1.17 個百分點。

融資利率方面，在質押新規發佈的當月，融資利率較上月回升。其中，深市 1 月加權平均利率為 6.52%，月增 0.21 個百分點；滬市 1 月加權平均利率為 6.58%，月增 0.3 個百分點。