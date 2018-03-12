美職大聯盟熱身賽 日韓球員相繼出賽

（中央社記者曹宇帆洛杉磯11日專電）美國職棒大聯盟MLB春訓熱身賽，日韓球員達比修有、大谷翔平與柳賢振今天相繼出賽，其中達比修有與柳賢振均是先發投手；大谷翔平亦是先發，但擔任指定打擊，排在第8棒。

達比修有效力的芝加哥小熊隊，對戰奧克蘭運動家隊的比賽，這位日籍強投先發3.1局，三振運動家打者5人次，一次四壞保送，被敲4支安打掉2分都是責失，防禦率升至5.06，最後小熊2比7敗給運動家。

這也是達比修有春訓熱身賽的第2度先發，得知前小熊賽揚獎（Cy Young Award）強投艾利耶塔（JakeArrieta）將投效費城費城人隊，大聯盟官網報導說，達比修有樂見艾利耶塔終有落腳之處。