產業需求將入淡季 台股短期留意兩大變數

台股今 (12) 日受到美股大漲激勵，早盤大漲逾百點，法人表示，短期來看，美股是否創高、外資買超能否擴大將是牽動行情主要變數，現階段基於產業需求即將步入淡季，大盤仍暫以區間走勢視之。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，就企業盈餘成長的角度，因營所稅調高、匯市波動的潛在影響尚難確認，此部分對台股能提供的助益相對較弱，但上半年疑慮不高。目前來看，中期台股走勢仍決定在企業盈餘成長動能表現。

須留意的是，富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，第 1 季為電子股淡季，尤其蘋概股受 IPhone X 銷售不佳影響，以及慎防美國掀起貿易戰，對於貿易對手採高關稅政策，若是實施可能引起全球主要國家包含美國、中國與歐盟之間的貿易戰爭。