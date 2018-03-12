金控2月獲利出爐　國泰拿下三冠王　新光前2月賺贏富邦

國泰金2月自結稅淨利44.9億元、累計前2月稅後純益190.6億元、每股稅後純益 (EPS) 1.5元，拿下金控獲利三冠王。其中子公司國泰人壽2月稅後淨利28.9億元，投資績效良好，業務面持續價值導向策略，保單銷售以投資型保單及傳統型分期繳為主，當月初年度保費收入（FYP）金額為165億元，年成長13%， FYPE 金額46億元；國泰世華銀行2月維持高活存比及較低的資金成本，存放及 手收業務表現平穩，資產品質亦維持良好 ，2月稅後淨利15.5億元。

上市櫃金控今（2018）年 2月自結獲利出爐，在2月股市表現不佳及營業天數較少下，金控單月獲利不到250億元，較1月獲利548億元腰斬，不過，國泰金控仍拿下金控單月獲利、累計獲利與每股獲利三冠王寶座，而新光金前2月獲利也有135.14億元，不僅仍賺贏富邦金，每股稅後獲利也超越去年全年水準。

新光金自結2月稅後盈餘32.06億元，雖然單月獲利輸給富邦金，但累計前2月稅後盈餘有135.14億元、EPS 為1.31 元仍賺贏富邦金，金控獲利排名第二，而且前2月獲利已超過去年全年水準，其中子公司新光人壽保守實現股債利得，加上各大金控公司都在1月即沖回所得稅遞延利益，新光則選擇在2月沖回約20億元所得稅遞延利益，新光人壽2月稅後盈餘有29.09億元，前2月稅後盈餘125.46億元。

富邦金2月自結稅後淨利43.75億元，較去年同期成長5%，累計前2月稅後淨利120.27億元，較去年同期成長82%，EPS 為1.18元。其中富邦人壽2月稅後淨利20.5億元，累計前2月稅後淨利70.81億元，較去年同期大幅成長167%，主要由良好的投資及承保績效帶動獲利強勁成長，今年前2月初年度保費收入達304億元；總保費收入為908億元，較去年同期成長13%；台北富邦銀行2018年2月稅後淨利12.52億元，較去年同期成長19%，主要受惠於淨利息收益成長，累計前2月稅後淨利34.55億元，較去年同期成長13%。

中信金2月自結稅後盈餘為21.72億元，累計前2月合併稅後盈餘86.40億元，EPS 為0.44元。中信金表示，2月各項核心業務動能維持穩健，惟受2月計息及工作天數較少影響，淨利息收入及手續費收入均較上月減少；保險業務則因國內外投資市場不佳，影響獲利表現。

公股金控獲利王兆豐金自結2月稅後盈餘23.67億元，累計前2月稅後盈餘48億元、EPS 為0.35 元。雖然2月營業天數受農曆假期影響減少，但受惠遞延所得稅利益入帳，兆豐金2月獲利仍有23億元水準，但受到期貨違約交割損失所累，子公司兆豐證券2月出現虧損，並吃掉1月獲利，使得前2月也呈現虧。

玉山金2月自結稅後盈餘12.77億元，累計前2月稅後盈餘31.9億元，創下歷年同期新高，年增34.6%，累計EPS 為0.31元。元大金2月稅後純益達到8.55億元，累計前2月為20.21億元，EPS 為0.31元。第一金自結2月稅後盈餘13.3億元。前2月稅後盈餘30.88億元，EPS 為0.25元。

台新金2月自結稅後淨利8.9億元、年減9.2%，累計今年前2月稅後淨利23.4億元、年增11.4%，EPS 為0.21元，其中核心子公司台新銀行2月稅後淨利6.9億元，主要是2月適逢春節假期，營業天數及計息天數皆較前月減少，致銀行淨利息收入及淨手續費收入較前月減少，其中台新證券2月稅後虧損0.2億元，較去年同期減少0.5億元，累計前2月稅後淨利0.3億元。

華南金2月自結合併稅後盈餘12.23億元，累計前2月合併稅後淨利22.03億元，每股稅後盈餘0.2元，每股淨值15.23元。合庫金2月後淨利11.33億元，前2月稅後淨利25.85億元，EPS 為0.2元。

永豐金自結2月稅後盈餘3.16億元，累計1至2月稅後盈餘18.57億元、EPS 為0.17元，其中主要子公司永豐銀行2月稅後盈餘5.32億元，累計前2月稅後盈餘14.79億元，永豐金證券2月稅後虧損1.04億元，累計前2月稅後盈餘2.55億元。

開發金發言人張立人則表示，2月初美股接連重挫，衝擊台股表現，受到金融資產評價波動及交易天數因農曆假期減少，影響相關業務表現，開發金2月自結稅後獲利2.9億元，累計前2月稅後獲利20.56億元、EPS 為0.14元。面對市場不確定變動，開發金將強化風險管控以謹慎因應，將持續落實各子公司間業務合作契機，以提升整體業務營運競爭優勢及建構穩定的獲利能力。