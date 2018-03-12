NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
財經總覽產業動態理財基金投資職場新視界權證專家
即時跑馬燈臺灣燈會落幕　明年屏東大鵬灣見犬貓絕育活動開跑　首場絕育數破百跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
財經

金控2月獲利出爐　國泰拿下三冠王　新光前2月賺贏富邦

記者顏真真／台北報導2018/03/12 10:48
▲金控2018年2月自結獲利出爐，國泰金控拿下單月獲利、累計獲利及每股獲利3冠王。（圖／NOWNEWS資料照）
▲金控2018年2月自結獲利出爐，國泰金控拿下單月獲利、累計獲利及每股獲利3冠王。（圖／NOWNEWS資料照）

上市櫃金控今（2018）年 2月自結獲利出爐，在2月股市表現不佳及營業天數較少下，金控單月獲利不到250億元，較1月獲利548億元腰斬，不過，國泰金控仍拿下金控單月獲利、累計獲利與每股獲利三冠王寶座，而新光金前2月獲利也有135.14億元，不僅仍賺贏富邦金，每股稅後獲利也超越去年全年水準。

國泰金2月自結稅淨利44.9億元、累計前2月稅後純益190.6億元、每股稅後純益 (EPS) 1.5元，拿下金控獲利三冠王。其中子公司國泰人壽2月稅後淨利28.9億元，投資績效良好，業務面持續價值導向策略，保單銷售以投資型保單及傳統型分期繳為主，當月初年度保費收入（FYP）金額為165億元，年成長13%， FYPE 金額46億元；國泰世華銀行2月維持高活存比及較低的資金成本，存放及 手收業務表現平穩，資產品質亦維持良好 ，2月稅後淨利15.5億元。 

新光金自結2月稅後盈餘32.06億元，雖然單月獲利輸給富邦金，但累計前2月稅後盈餘有135.14億元、EPS 為1.31 元仍賺贏富邦金，金控獲利排名第二，而且前2月獲利已超過去年全年水準，其中子公司新光人壽保守實現股債利得，加上各大金控公司都在1月即沖回所得稅遞延利益，新光則選擇在2月沖回約20億元所得稅遞延利益，新光人壽2月稅後盈餘有29.09億元，前2月稅後盈餘125.46億元。     

富邦金2月自結稅後淨利43.75億元，較去年同期成長5%，累計前2月稅後淨利120.27億元，較去年同期成長82%，EPS 為1.18元。其中富邦人壽2月稅後淨利20.5億元，累計前2月稅後淨利70.81億元，較去年同期大幅成長167%，主要由良好的投資及承保績效帶動獲利強勁成長，今年前2月初年度保費收入達304億元；總保費收入為908億元，較去年同期成長13%；台北富邦銀行2018年2月稅後淨利12.52億元，較去年同期成長19%，主要受惠於淨利息收益成長，累計前2月稅後淨利34.55億元，較去年同期成長13%。

中信金2月自結稅後盈餘為21.72億元，累計前2月合併稅後盈餘86.40億元，EPS 為0.44元。中信金表示，2月各項核心業務動能維持穩健，惟受2月計息及工作天數較少影響，淨利息收入及手續費收入均較上月減少；保險業務則因國內外投資市場不佳，影響獲利表現。

公股金控獲利王兆豐金自結2月稅後盈餘23.67億元，累計前2月稅後盈餘48億元、EPS 為0.35 元。雖然2月營業天數受農曆假期影響減少，但受惠遞延所得稅利益入帳，兆豐金2月獲利仍有23億元水準，但受到期貨違約交割損失所累，子公司兆豐證券2月出現虧損，並吃掉1月獲利，使得前2月也呈現虧。

玉山金2月自結稅後盈餘12.77億元，累計前2月稅後盈餘31.9億元，創下歷年同期新高，年增34.6%，累計EPS 為0.31元。元大金2月稅後純益達到8.55億元，累計前2月為20.21億元，EPS 為0.31元。第一金自結2月稅後盈餘13.3億元。前2月稅後盈餘30.88億元，EPS 為0.25元。

台新金2月自結稅後淨利8.9億元、年減9.2%，累計今年前2月稅後淨利23.4億元、年增11.4%，EPS 為0.21元，其中核心子公司台新銀行2月稅後淨利6.9億元，主要是2月適逢春節假期，營業天數及計息天數皆較前月減少，致銀行淨利息收入及淨手續費收入較前月減少，其中台新證券2月稅後虧損0.2億元，較去年同期減少0.5億元，累計前2月稅後淨利0.3億元。

華南金2月自結合併稅後盈餘12.23億元，累計前2月合併稅後淨利22.03億元，每股稅後盈餘0.2元，每股淨值15.23元。合庫金2月後淨利11.33億元，前2月稅後淨利25.85億元，EPS 為0.2元。

永豐金自結2月稅後盈餘3.16億元，累計1至2月稅後盈餘18.57億元、EPS 為0.17元，其中主要子公司永豐銀行2月稅後盈餘5.32億元，累計前2月稅後盈餘14.79億元，永豐金證券2月稅後虧損1.04億元，累計前2月稅後盈餘2.55億元。

開發金發言人張立人則表示，2月初美股接連重挫，衝擊台股表現，受到金融資產評價波動及交易天數因農曆假期減少，影響相關業務表現，開發金2月自結稅後獲利2.9億元，累計前2月稅後獲利20.56億元、EPS 為0.14元。面對市場不確定變動，開發金將強化風險管控以謹慎因應，將持續落實各子公司間業務合作契機，以提升整體業務營運競爭優勢及建構穩定的獲利能力。

關鍵字金控國泰金富邦金新光金獲利證券人壽
電金點火　台股早盤大漲逾120點惠台31項政策　國發會：衝擊不大

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan