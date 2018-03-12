台股盤中大漲逾百點 挑戰11000點

（中央社記者吳家豪台北12日電）美國科技股帶頭衝，台股今天強勢反彈大漲逾百點，封閉2月5日跳空缺口，逼近11000點大關，預估量能約1500億元；盤面上比特幣概念股全面回檔，資金轉向金融、生技、傳產類股。
至10時10分左右，台股加權指數來到10982.25點，上漲117.43點，漲幅1.08%，成交值新台幣603.16億元。觀察類股表現，電子漲0.97%，金融、造紙、水泥、塑膠漲幅皆超過1%，維持輪動格局。
中國大陸傳出將關閉境內所有虛擬貨幣礦場，比特幣概念股今天全面回檔，撼訊、青雲、麗臺開盤打入跌停，技嘉跌逾5%，微星翻黑跌逾1%。
成交量第一名的新光金大漲超過5%，最高攻上12.6元；國泰金、富邦金漲幅分別超過4%、2%。
權值電子股鴻海漲逾2%，最高來到94元；15日將出席美林論壇舉行法人說明會的台積電上漲約1.4%，報254元；明天將舉辦線上法說會的緯創今天股價先表態，大漲近8%，成交量排第三。
衛生紙價格確定於3月中旬調漲，今天造紙類股獲買單挹注，正隆、華紙、榮成皆大漲約2%，永豐餘漲約1%。
分析師指出，近期不少生技類股個股在利多釋出後，股價均出現明顯上漲的走勢，加上整體生技類股股價位階相對偏低，短線反彈力道可期，建議短線可以選擇有利多的個股持續偏多操作。（編輯：郭萍英）1070312