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中央社

非蘋旗艦機大戰續燒 宏達電華為就位

中央社2018/03/12 10:17
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北12日電）三星Galaxy S9系列、索尼XZ2陸續亮相後，上半年非蘋旗艦大戰續燒，華為已確認在3月27日發表新機，P20預料將上陣，宏達電U12的腳步也近了，賣點為雙主鏡頭設計。

全球行動通訊大會(MWC 2018)是Android陣營手機重要戰場，今年三星S9、索尼XZ2相繼亮相，接下來華為、宏達電也陸續傳出旗艦消息。

宏達電台灣區總經理陳柏諭透露，U12報到腳步已近，VR一體機VIVE Focus也規劃上市。對於今年眾多手機都有的瀏海螢幕設計，他也進一步透露，新品應不會有此設計。

市場傳聞，宏達電HTC U12除延續高螢幕占比外，在相機功能上，將進化到採用1200萬畫素、1600萬畫素的「雙主鏡頭」，預計搭載高通S845處理器、支援IP68防水防塵，為5.99吋QHD+螢幕18：9大螢幕。

消息指出，宏達電可能會推出HTC U12跟HTC U12+兩種版本，4月先亮相為HTC U12，而陳柏諭日前也表示，定價精準是宏達電的策略，意指旗艦機不會走太高價的路線。

華為將在3月27日於法國巴黎舉辦P20系列新品發布會，這次發布的新品共有3款，分別是P20、P20 Pro、P20 Lite，市場傳聞，P20螢幕將採用瀏海設計、前置指紋、後置徠卡雙鏡頭設計。

P20、P20 Pro兩款產品將搭載華為最新最強的麒麟970處理器，而P20 Lite則採用麒麟659處理器。

回顧三星Galaxy S9和S9+，相機升級是最大亮點，雙機前置鏡頭為800萬畫素，皆配備1200萬畫素、F1.5和F2.4雙光圈的主鏡頭，運作原理類似於人眼瞳孔的放大和縮放，是市場首創「一鏡雙光圈」鏡頭設計的手機。

而S9系列在台預購也開出紅盤，電信業者表示，開放預購後即搶購一空，在受歡迎機型與顏色方面，S9+、128GB、珊瑚藍、丁香紫最受消費者歡迎。

索尼旗艦機Xperia XZ2則搭載全新3D玻璃圓弧、曲面的造型一改過去Sony手機外觀方正的設計語言，也是全球首款搭載4K HDR錄影功能的智慧機，加入前置立體聲雙喇叭及智慧震動回饋功能（Dynamic VibrationSystem），升級手機感官視聽娛樂，定位娛樂旗艦手機。（編輯：林興盟）1070312

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