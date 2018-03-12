港立法會補選 泛民建制各奪2席

（中央社記者張謙香港12日電）香港立法會補選結束，泛民主派和親政府的建制派各奪得2席。這次補選的4席原來都是泛民所有，但泛民只取回2席。

經過重新點票後，泛民的姚松炎在九龍西地方直選中落敗，以大約2000票之差敗給建制的鄭泳舜。

稍早前，泛民的區諾軒和范國威各奪得香港島和新界東的直選議席，但司馬文失去建築、測量、都市規劃及園境界的功能界別議席。

補選結果是泛民在地方直選中獲得2席，建制獲得1席並同時取得功能界別的1席。

這次補選投票時間由昨天上午7時30分至晚上10時30分。選舉管理委員會公布，共有90萬4000名選民投票，整體投票率是43%。