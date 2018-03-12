港立法會補選 泛民建制各奪2席

（中央社記者張謙香港12日電）香港立法會補選結束，泛民主派和親政府的建制派各奪得2席。這次補選的4席原來都是泛民所有，但泛民只取回2席。
經過重新點票後，泛民的姚松炎在九龍西地方直選中落敗，以大約2000票之差敗給建制的鄭泳舜。
稍早前，泛民的區諾軒和范國威各奪得香港島和新界東的直選議席，但司馬文失去建築、測量、都市規劃及園境界的功能界別議席。
補選結果是泛民在地方直選中獲得2席，建制獲得1席並同時取得功能界別的1席。
這次補選投票時間由昨天上午7時30分至晚上10時30分。選舉管理委員會公布，共有90萬4000名選民投票，整體投票率是43%。
補選中，3個議席由地方選區直選產生，分別是香港島、九龍西和新界東；另一個議席由功能界別選出，為建築、測量、都市規劃及園境界。
本屆立法會於2016年9月舉行，泛民4名當選議員宣誓就任時，因為擅自改變誓辭和身披「港獨」宣傳物，被當局呈請法庭成功褫奪議席。
失去議席的是青年新政的梁頌恆、游蕙禎；香港眾志的羅冠聰、姚松炎。
泛民透過初選推舉4人參加補選，希望奪回全部議席；建制派也協議推出4人參選，搶奪泛民失去的議席。
在這次補選前，多名報名參選者被選舉主任取消參選資格，原因是主張「港獨」或「民主自決」，當中包括香港眾志成員周庭。（編輯：馮昭）1070312