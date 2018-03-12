歐盟日本敦促美國豁免鋼鋁關稅 美方尚無回應

日本經濟產業大臣世耕弘成、歐盟貿易專員 Cecilia Malmstrom 與美國貿易代表 Robert Lighthizer，上周六在布魯塞爾會面，歐日均要求美國豁免鋼鋁進口關稅。另一方面，南韓也表示，已經致信美國要求豁免關稅。

據《日本時報》報導，世耕弘成表示，日本鋼鐵和鋁材出口對美國國家安全沒有任何影響，同時還對美國的就業和經濟成長有重大貢獻。他表示，Lighthizer 並未就豁免給出具體答案，而是解釋了這次時間表及程序。

世耕說，他同時也表達了日本的擔憂，因為關稅可能會對多邊貿易體系造成傷害，並打亂全球鋼鋁市場。