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用得快、產得少 中國石油對外依存度逼近70%

鉅亨網2018/03/12 10:21
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新浪財經援引科技日報消息，中國政協委員、中石化副總經理馬永生接受媒體採訪時表示，預計 2018 年中國石油需求量，將首次突破 6 億噸，達到 6.15 億噸，對外依存度逼近 70%，再創新高。

科技日報報導，近年來中國油氣對外依存度屢創新高，2017 年石油消費量達 5.9 億噸，增速為 2011 年以來最高；但國內產量則降至 1.92 億噸，連續第二年低於 2 億噸；全年石油淨進口量達到 3.96 億噸，年增長 10.8%；石油對外依存度升至 67.4%。

近年來中國經濟擴張轉強，能源消費增速回升，油氣對外依存度屢創新高，馬永生談到，中國曾有 3 次被外國「卡脖子」的慘痛教訓，再次證明中國油氣發展要堅持「立足國內、拓展海外、多元供給」的方針。

馬永生還指出，美國為了實現「能源獨立」，即使對外依存度曾達到 60% 以上，仍不斷支持開發本土資源、給予長達 30 年財稅鼓勵，最終改變了世界能源版圖，值得參考借鏡。

中國目前油氣發展面臨兩大嚴峻挑戰，其一是剩餘資源品質總體降低、資源劣質化加劇，導致油氣探勘對象日益複雜，發現難度、產能建設難度加大。其二，現有技術和裝備難以滿足大量低品質資源效益開發的需要。

鑒於此，馬永生在兩會上疾呼「非常規油氣資源給力的時候到了。」他建議，通過財稅政策激勵，使企業敢於向未知領域進軍；其次，聚焦探勘、提升經濟可採儲量、提高採收率等關鍵技術研究，給予支持；同時推動邊際儲量競爭性出讓機制，加快盤活未動用儲量、低品位儲量。

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