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金狗年以來首檔IPO個股 綠電再生上櫃前競拍今截止

鉅亨網2018/03/12 10:27
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興櫃個股綠電再生 (8440-TW) 將於 3 月 28 日上櫃掛牌，成為金狗年以來首檔掛牌個股，該公司上櫃前辦理現金增資的上櫃前競價拍賣作業將在今 (12) 日截止，並在 14 日開標。綠電再生今天盤中成交價在 28.14 元，距預估承銷價價差高達 75%。

綠電再生上櫃前現金增資發行新股 5435 張，其中 3696 張採競價拍賣，競價拍賣底價為 13.52 元。法人預估綠電再生的上櫃掛牌價將在 16 元。

綠電再生目前股本為 3.26 億元，在完成上櫃現增承銷後，掛牌時股本增加到 3.8 億元。

綠電再生已公布 2 月營收為 4735 萬元，月減 26.96%，年增 8.58%，累計前 2 月營收 1.12 億元年增 29.63%；綠電再生繼廢家電與廢資訊產品處理，將持續朝向將冰箱隔熱泡棉製成燃料棒、LCD PANEL 液晶萃取、綠色化學的創新事業擴展邁進。

綠電再生去年 12 月再增 2000 坪生產基地，提升總體處理量達 20%，也推升去年 12 月及今年 1 月連續 2 個月營收站上 6000 萬元大關，但 2 月因工作天數少，營收下滑抵 4735 萬元。綠電主管指出，該公司新增的原場址旁 2000 坪生產基地，將主要用於專責拆解處理資訊電子產品。

綠電再生 2017 年財報稅後純益 3881 萬元，年增 39%，每股稅後純益 1.19 元，該公司董事會已決議擬配發 1 元現金股利。

綠電再生成立於 1998 年，董事長為洪敏昌，主要股東為台灣松下持股 18%，東元 (1504-TW) 普騰持股 15%，台灣三洋 (1614-TW) 持股 8.9%，大同 (2371-TW) 持股 4.6%，台灣日立持股 4.5%，兆豐金控 (2886-TW) 綜合持股約 16%。

綠電再生日 K 線圖

 

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