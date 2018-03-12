金狗年以來首檔IPO個股 綠電再生上櫃前競拍今截止

興櫃個股綠電再生 (8440-TW) 將於 3 月 28 日上櫃掛牌，成為金狗年以來首檔掛牌個股，該公司上櫃前辦理現金增資的上櫃前競價拍賣作業將在今 (12) 日截止，並在 14 日開標。綠電再生今天盤中成交價在 28.14 元，距預估承銷價價差高達 75%。

綠電再生上櫃前現金增資發行新股 5435 張，其中 3696 張採競價拍賣，競價拍賣底價為 13.52 元。法人預估綠電再生的上櫃掛牌價將在 16 元。

綠電再生目前股本為 3.26 億元，在完成上櫃現增承銷後，掛牌時股本增加到 3.8 億元。