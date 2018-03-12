墨石資本與LiTV聯姻

LiTV 目前為臺灣排行第一的直播影音電視平臺 （OTT），OTT 是 “Over-The-Top” 的縮寫。區別於傳統的有限電視和衛星電視，OTT 是一種通過網路觀看電視電影的工具。那麼 OTT 與傳統電視節目是否只有衝突？並不一定。傳統電視節目可以將過時的節目轉包給 OTT 服務商。根據臺灣 OTT 電視使用行為調查結果，15％觀眾近兩年停訂有線電視服務，而 OTT 付費用戶比例已占四分之一強。這個也是為什麼墨石資本參與此次 LiTV 增資的主要原因之一。 依照台灣 OTT 電視使用行為調查數據顯示出，智慧電視盒為目前電視影集收看主要模式，當中佔整體調查比率 57%，顯示電視盒搭配收視影集為目前消費者主要使用需求。

資料來源：台灣 OTT 電視使用行為調查

LiTV 目前主打全部影集都為合法授權正版影集，內容包括電影、動漫、日韓戲劇，並且擁有一般有線電視頻道，使用操作上和一般電視遙控器一樣簡單方便，可以依照自己需求存放影集，只要您是會員就可以用手機、平板、電腦或機上盒全省追劇，有別於一般有線電視頻道只能在家觀看且換住家就須換廠商，在未來也為企業提供專業獨享的頻道服務，可以讓企業擁有自己專屬頻道內設計想要播放內容於平臺上如員工教育、廣告等，增加平臺多樣化的使用性。LiTV 作為臺灣少數優質的正版付費內容平臺，創下正版影音使用量排行榜中前三的佳績，在台灣地區目前使用中觀看影集數量達到 800 萬，顯示出 LiTV 在正版影集更新速度和消費者接受程度都相當的高。

資料來源：台灣 OTT 電視使用行為調查

墨石資本目前專注於金融科技、保險和網路科技投資，此次入股 LiTV 將會進一步擴大墨石資本的生態系統，推進多元化發展。同時，墨石資本將協助 LiTV 強化財務規劃和未來拓展，最終實現互利互信，合作共贏的局面。

墨石資本（Inkstone Capital） 董事長暨富金服（富士康科技集團子公司）科技公司董事 張義發 表示「能夠跟排行第一的影音電視合作是開啟墨石資本在網路行銷上全新的一頁，未來與 LiTV 合作只會更為密切，而且大陸 OTT 市場蓬勃發展，台灣 OTT 市場也日趨成熟，通過 LiTV 傳媒與金融產業和特定產業結盟，將 LiTV 的服務帶入千家萬戶。」

LiTV 董事長 錢大衛 表示：「這次墨石資本參與增資我們很重視，可以強化 LiTV 在資本市場相關規劃和增加未來業務拓展的可能，我們與墨石資本共同希望在未來一起成長、進步。」