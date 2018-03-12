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中央社

iPhone傳兼具AR和臉部辨識 廠商露玄機

中央社2018/03/12 10:30
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）各界關注蘋果新iPhone，分析師推測，從蘋果合作夥伴菲尼薩（Finisar）下半年擴大量產VCSEL元件看，今年秋季新iPhone都具擴增實境（AR）和臉部辨識Face ID功能。

創投公司Loup Ventures分析師孟斯特（GeneMunster）提出報告分析，蘋果（Apple）合作夥伴Finisar在美國德州Sherman廠區大量擴產，意味今年秋季蘋果推出的多款新iPhone，可能都會具備TrueDepth相機和臉部辨識Face ID功能。

孟斯特預期，今年下半年Finisar在垂直共振腔面射型雷射（VCSEL）元件可望大幅量產，供應蘋果iPhone所需。

孟斯特進一步分析，今年秋季蘋果新推iPhone產品，也可能具備AR功能。

VCSEL元件是iPhone X臉部辨識應用的3D感測關鍵元件之一，可投射垂直光束，透過光源反射藉以偵測投射物厚度。VCSEL元件組成點陣投射器（Dot projector）。

外媒日前報導，Finisar提供VCSEL元件給蘋果iPhone X。VCSEL元件未來也可應用在不同的消費電子產品，未來也可應用在自動駕駛車、手勢辨識、並深耕臉部辨識領域。

VCSEL元件有幾大供應商，除Finisar，還包括Lumentum、Viavi Solutions與II-VI等。市場分析，Lumentum是蘋果iPhone的VCSEL元件最大供應商，其次是Finisar。

市場一般預期，今年秋季蘋果可能推出6.5吋和5.8吋有機發光二極體（OLED）版iPhone、及6.1吋LCD版iPhone。其中6.1吋LCD版iPhone下半年出貨占新款iPhone比重可到50%。

展望今年新款iPhone，本土投顧報告先前預期，今年所有新款iPhone都將具備臉部辨識功能，從出貨量看，今年所有iPhone出貨量上看2.4億支到2.5億支，其中約1.5億支可能具備臉部辨識功能。（編輯：李明宗）1070312

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