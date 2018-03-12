各國央行推特追蹤數：印尼央行勇奪第一

推特 Twitter (TWTR-US) 為眾多知名人士仰賴的社群媒體服務，美國總統川普就是推特的使用愛好者之一。除此之外，美國聯準會 Fed (美國央行) 同樣也有推特，可供投資人參考。

就職後不久後，聯準會 (Fed) 主席鮑威爾 Jerome Powell 曾強調 Fed 應優化貨幣政策向廣大民眾的創達。然而，資料顯示，他還有進步的空間。

在央行 Twitter 追隨者排行裡，印尼央行擁有大約 625,000 為 Twitter 追隨者，排行第 1 名。其近 12,000 條推文中包括匯率和通貨膨脹的訊息更新、獎品贈品好禮等、甚至是一段解釋如何識別假鈔的音樂視頻。國際貨幣基金組織 IMF 總裁拉加德 Christine Lagarde 二月的訪問也引發了一系列的推文。