被辜嚴倬雲「擺一道」？　葉俊榮：婦聯會門戶已經打開

葉俊榮指出，婦聯會有兩個層面，第一，勞軍捐的問題，它大來自民眾的龐大資產，應該要有一個處理，回歸民眾，另一個滿大的問題，就是做為一個擁有這麼大財產的民間團體和組織，是非常寡頭，基本上長期是由辜嚴自己所壟斷，裡面的組織也非常奇怪，常委和委員入會的方式，都不合乎人團法的民主原則。

婦聯會前主委辜嚴倬雲家族去年5月從婦聯會搬走170箱資料，黨產會日前約談辜家員工後，研判資料恐遭碎掉，將對辜家提告。媒體今（12）日問內政部長葉俊榮，是否覺得被辜嚴倬雲「擺一道」？葉俊榮表示，本來就很了解這個組織 ，還有辜嚴的這種個性，所以才會選擇去敲門，現在是門戶都完全打開，會堅守民主法治的原則來處理。

葉俊榮說，所以可想像要處理這樣的課題，勞軍捐和組織是環環相扣，它是一個民間團體，它對財產的重大決定，是要經過大會決定，但是大會的組織，本身又很有問題，再加上領導的人相當專制，過程中一度抓到問題的重點，兩個議題一起處理，也有一個好的方向，但是最後還是顯現出來，辜嚴舉棋不定、反反覆覆，從她最近的作為可以看的出來。

葉俊榮強調，其實這件事的處理，原來是希望能有一個完整負責任的處理方式，最後還是要回到法律的方式處理，當然尊重既有法律的決定，和法制程序來處理，但覺得相當可惜，這樣的程序處理會非常冗長，整個社會又會進入議題裡面支節的困擾，沒辦法把很快的大方向處理好。

葉俊榮說，內政部會用更大的耐心，內政部會不斷要求婦聯會，組織方式要民主改革，它的章程要修改，以後不會被一些人給壟斷，黨產會也有黨產會的程序，很可惜沒辦法用原來完整處理的方式，現在只能用法律程序走。

媒體問到，是否覺得被辜嚴倬雲「擺一道」？葉俊榮表示，本來就很了解這個組織，和辜嚴的這種個性，所以才會選擇去敲門，最開始的時候，婦聯會是完全用一種不理不睬，只是派律師不斷來糾結，整個門都打不開，現在是門戶都完全打開，經過這些程序，現在才相當清楚，這個組織內部是這樣的不堪，內政部會堅守民主法治原則來處理。

至於勞軍捐究竟有多少？媒體報導有上千億，但主委雷倩說只有150億？葉俊榮指出，勞軍捐到底有多少，這也是內政部過去努力想要讓婦聯會說清楚，但婦聯會非常的不負責任，沒有做任何澄清。

葉俊榮表示，在這過程當中，內政部努力想要拼湊完成，現在整個在進行當中，以婦聯會現有資產380幾億，是可流動的資產，以這樣做基礎來處理，當然若有任何資料，顯示勞軍捐有多少，就會以那個為基準來呈現真實。