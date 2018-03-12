花蓮震災企業重建融資 專案申請至6月底

經濟部中小企業處發布新聞稿表示，專案貸款及保證對象包括花蓮地區受影響企業，凡持有花蓮縣政府或所轄鄉（鎮、市）公所、稅捐稽徵機關、工業區服務中心、各目的事業主管機關、經濟部委託輔導單位出具的受災文件，或經金融機構調查屬實者，都可申貸。每家企業貸款額度依企業實際需要由承貸金融機構核給。

經濟部向花東地區永續發展基金申請20億元保證專款，由中小企業信用保證基金辦理專案保證業務。

（中央社記者廖禹揚台北12日電）為協助2月6日花蓮地震受災企業取得重建基金，經濟部今天公布融資保證專案貸款要點，共可提供新台幣200億元貸款額度，申請期限到6月30日止，有需要的業者可盡速洽詢。

各類業者可送信保基金保證額度如下：

一、依商業登記法第5條得免申請登記的攤販及民宿經營者等業者：短（中）期週轉融資最高200萬元；資本性支出最高500萬元。

二、中小企業：短（中）期週轉融資最高2000萬元；資本性支出最高6000萬元。

三、大企業：短（中）期週轉融資最高8000萬元；資本性支出最高2億元。

中企處表示，貸放利率部分，政府請承貸金融機構依規定從優從低核給，而信保基金提供週轉性融資保證成數一律9成，資本性融資一律10成，且免收保證手續費，受災企業如果有資金需求可洽金融機構辦理。

中小企業如因受災有復工營業協處需求，可利用中企處「馬上辦服務中心」提供的受災企業免費融資諮詢、融資診斷輔導及財稅災害申報輔導服務。企業因受災致財務週轉困難，有銀行貸款協商需求者，也可向「馬上辦服務中心」提出銀行債權債務協商申請，相關資訊可向「馬上辦服務中心」免付費服務專線0800-056-476洽詢。（編輯：李明宗）1070312