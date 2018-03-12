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新光金獲利連2個月暴衝 無畏外資連賣 股價爆量衝逾

鉅亨網2018/03/12 10:46
鉅亨網 / NOWnews
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新光金控 (2888-TW) 連續兩個月獲利位居金控亞軍，且才花 2 個月時間，新光金稅後獲利就已超越去年全年，儘管外資連續 2 日不買帳，但是新光金今 (12) 日還是獲得多頭追捧，爆大量最高漲到 12.7 元，創 2011 年 8 月下旬、6 年 7 個月以來新高。

新光金 2 月單月稅後獲利 32.06 億元，累計前 2 月稅後獲利已達 135.14 億元，不但創金控成立 50 多年以來的同期新高紀錄，累計獲利金額及每股盈餘 1.31 元，也連續 2 個月超越富邦金，站上金控獲利第二名，且今年才開年 2 個月，新光金就已賺贏去年全年的 110.87 億元、EPS 1.04 元。

新光金控表示，2 月獲利來源主要是新光人壽，新壽單月稅後盈餘達 29.09 億元，累計前 2 月稅後獲利已有 125.46 億元。2 月投資市場表現不佳，但新光人壽保守實現股債利得，加上各大金控公司都在 1 月就沖回所得稅遞延利益，新光則選擇在 2 月沖回約 20 億元所得稅遞延利益，因此帶動 2 月獲利。

此外，新壽的不動投資也進入收成期，未來 3-4 年還有 9 棟大樓將陸續落成，全部完工後預計可望為新光人壽帶來每年約 6 億元以上的長期穩定租金收益，將穩當當地當「包租公」。

外資雖然連續 2 天分別賣超新光金 8231、1359 張，但是外資目前對該公司持股率仍近 30%，在基本面亮眼之下，今天多頭大舉搶進，開盤不到兩小時，成交量已超過 18 萬張，整場是否有機會超過 2/23 的 25.4 萬張或 2/12 的 29.6 萬張創近期大量，值得關注。

新光金相關權證 資料來源：鉅亨網整理
新光金相關權證 資料來源：鉅亨網整理

 

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