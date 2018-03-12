新光金獲利連2個月暴衝 無畏外資連賣 股價爆量衝逾

新光金控 (2888-TW) 連續兩個月獲利位居金控亞軍，且才花 2 個月時間，新光金稅後獲利就已超越去年全年，儘管外資連續 2 日不買帳，但是新光金今 (12) 日還是獲得多頭追捧，爆大量最高漲到 12.7 元，創 2011 年 8 月下旬、6 年 7 個月以來新高。

新光金 2 月單月稅後獲利 32.06 億元，累計前 2 月稅後獲利已達 135.14 億元，不但創金控成立 50 多年以來的同期新高紀錄，累計獲利金額及每股盈餘 1.31 元，也連續 2 個月超越富邦金，站上金控獲利第二名，且今年才開年 2 個月，新光金就已賺贏去年全年的 110.87 億元、EPS 1.04 元。