名家論壇》楊威利／辣妹座艙事件與空軍的不為

空軍司令部後續回應，經查此案為2012年拍攝於花蓮空軍基地，林姓士官長也於2013年4月退役，但花蓮基地非《要塞堡壘地帶法》適用範圍，且戰機外觀、座艙、儀表板與飛行頭盔都屬於「無機密等級」，因此這3位民眾並無法以洩密罪究辦。但現役的相關軍士官，若負有連帶責任的還是會給予行政懲處。

新聞大意是一位臉書暱稱「馮峰」的男子，在社群網路貼圖，其中有一張是1名辣妹坐在F-16座艙嘟嘴的俏皮照片，其他照片為其與林姓士官長的合照。圖片一經貼出並被媒體截獲後，紛紛以軍紀渙散、李蒨蓉事件翻版下標寫作新聞。

農曆年前一則軍事新聞掀起了空軍軍紀是否渙散的批判，這則軍聞接續牽扯出軍事機密、電子媒體的見縫插針與空軍的不為。

這是2012年的軍紀案件，經空軍司令部說明後應當告一段落－違反內部管理規定與私帶照相器材等相關規定處理，未料但媒體卻依舊「繼續加碼」。

飛彈輕易發射與儀表板機密？？

首先是同樣的新聞顯示：退役的吳姓中校說，還好當時F-16未掛上敏感空射型「魚叉飛彈」或AIM-120先進中程飛彈，否則後果難以預料。這種新聞寫法讓人閃出這幅景象：一名辣妹坐進F-16的座艙，可能會亂碰按鈕然後飛彈就發射了……

但飛彈不是那麼容易「被」發射，戰機發動機有無啟動？電源來源？飛行前拆除標誌移除否？等等因素都會讓飛彈無法那樣容易被發射，這也可以用發射程序或是說是「保險」來理解–這讓辣妹坐進戰機座艙－隨意發射飛彈的新聞寫作梗破了功。

但電子媒體隨即於隔天加碼：在F16座艙裡面拍照其實已經是犯了大忌，因為座艙儀表板上頭數據都是F16的保命資料，一旦外洩後果不堪設想，最後並以「台灣F16V全球最強、各國都想揭密」下標…



▲女明星或是著名網紅於戰機座艙照往往會吸引媒體的注意，這也是其他國家替空軍招募或是公關的另類手法。（圖／取材自USAF）

同樣的因素，拍照當時戰機有無啟動發動機？有無開啟電源？儀表板可有數據顯示？況且貼圖者當時就寫了：礙於政策以及「保密協定」，所以無法拍攝內裝給大家看，也無法透露資料及配備……那請問電子媒體是看到那邊洩密了？更弔詭的是，空軍於事發後發布下列的聲明：F-16戰機外觀、座艙、儀表板、飛行頭盔都屬於「無機密等級」，因此無法以洩密罪究辦，林姓機工長等三人恐無法可罰。

空軍已經定調座艙與儀表板無機密等級，何以電子媒體還要這樣做新聞標題？通常電子媒體會這樣回答，這是長官交辦的，我們要過活。問題是，你們要過活，空軍官士兵也要過活阿。

航迷、保防、招募、拍照

龐雜的引述上列新聞主要是說明，這個軍聞主要涉及門禁管制不良的「軍紀」事件，並不是「軍機」事件，軍紀事件按照現有懲處標準處理即可，至於座艙洩密、民眾可以隨意發射飛彈的梗，電子媒體朋友就不要再用了吧。但下列這段文字必須再度引用–F-16戰機外觀、座艙、儀表板、飛行頭盔都屬於「無機密等級」。

但目前航迷在拍照時卻還是會遭到空軍保防單位的「關切」，未來是否能以上述聲明抵擋保防官的刁難呢？很難，大部分航迷若是碰到這類事情還是能閃則閃，畢竟多一事不如少一事。但弔詭的是，若每逢空軍重大慶典或是基地開放時，政戰單位還會私下跟航迷「調圖」使用，但碰到某基地保防官刁難航迷時，又推說這不是我的業管範圍……

我們希望空軍能趁著「辣妹座艙」事件，重新定義戰機外觀不是機密的論調，同時更新基地保防官的保防觀念，戰機外觀不是機密。最好寫三次讓保防官記住。既然戰機外觀不是機密，那何以保防官還是想找航迷的麻煩？這是保密觀念無法跟進還是業績考量因素作祟？



▲三澤基地為駐日美國空軍的重要基地，在常態性的基地開放行程中，坐進座艙的小朋友興奮的接受新聞官的拍照。（圖／取材自USAF）

此外，既然座艙與儀表板不是機密，那麼空軍高層不仿利用「辣妹座艙」事件，律定，以後空軍基地開放、該隊隊慶或是眷屬懇親會時開放訪客坐進戰機座艙拍照？或是委請基地所屬官士兵幫忙拍照？這技術上真的可行，許多國家空軍在基地開放時都這麼做，避免群眾拿起相機拍到不該拍的。

因為飛行員養成不易，大部分人無法成為飛行員，在座艙拍照打卡這可是很「炫」的事，空軍得要好好利用。但坐進座艙拍照的機會與時機就必須限定在眷屬懇親、隊慶或基地開放時。

眷屬懇親開放基地讓家長看看子女在空軍服務的現況，或是他服務與維修的戰機，同時坐上戰機拍攝帥氣照片誰曰不可？基地開放時，拉出紅龍線發放座艙拍照號碼牌給民眾拍照，又有何不可？雖然上下階梯，進出座艙會耗費時間，能讓民眾排隊登機拍照的人數有限，但戰機是比迪士尼遊樂園內更高昂的「玩具」，花時間排隊拍照相當合理。



▲基地開放中大排長龍的人群準備參觀新銳戰機，過往台灣空軍基地開放時也曾與美軍官網照片一樣，開放排隊民眾進入座艙拍照。（圖／取材自USAF）

隨著社群媒體的發達，這類座艙帥氣照會吸引很多人看照片，可以達成軍隊招生的目的，許多國家的空軍早這樣子做了。

雖然我們想趁著「辣妹座艙」事件，重新定義戰機外觀、座艙、儀表板非機密，同時籲請空軍讓參訪民眾進入座艙拍照，用酷炫帥氣照片幫忙宣傳與達成招募目的，但可以預期的是，今年度的空軍基地開放，空軍還是不會開放民眾進入座艙拍照的。

不開放座艙拍照的因素很可能不是機密考量，極有可能是單位長官多一事不如少一事的心態，索性紅龍線一拉，在外片拍照就好，關閉時間一到立即逐客。以前基地開放時確實有開放民眾進入座艙拍照的紀錄，但那種時代已經逝去–一切都是機密，群眾最好不要亂拍！

●作者：楊威利／資深軍事評論員

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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