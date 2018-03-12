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工商快訊

廣編／ZOTAC攜手3C通路聯強國際　3月進軍台灣

本報訊2018/03/12 11:45
▲頻頻打破全球記錄、體積直逼名片盒大小的MiniPC ZBOX P series (PI225) 將陸續在台上市。（圖／公關照片）
▲頻頻打破全球記錄、體積直逼名片盒大小的MiniPC ZBOX P series (PI225) 將陸續在台上市。（圖／公關照片）

ZOTAC去年在台北國際電腦展COMPUTEX首度舉辦ZOTAC CUP MASTERS決賽，備受各界矚目。不但讓 GAMING成為大會主題，更是COMPUTEX展覽史上首次舉辦的電子競技賽。而美金100,000元的豐厚獎金，吸引了全球電競好手來台競逐，也讓話題在台發燒。

2006年ZOTAC成立，以自行設計並生產高階顯示卡、主機板及迷你電腦在業界享有一片天。創新產品更是國際獎項的常勝軍。從2007年起，品牌更是年年參與COMPUTEX盛會，取得世界及台灣業界的肯定與支持。有鑑於此，ZOTAC宣佈：3月8日起，將與亞太第一、全球第三大高科技通路領導品牌  — 「聯強國際」合作，正式進軍台灣。初期銷售通路 將會與 PCHOME 網路家庭及SUNFAR 順發 3C量販合作， 以後再擴展至其他通路。

「選擇在此刻進入本地市場，主要是看好全球電競市況愈來愈旺的發展。台灣繼馬來西亞、韓國之後，將電競列入運動項目。閉幕不久的平昌冬季奧運，也首次在開幕暖身賽中增設了電競賽事，2020年杭州亞運已確定將電競列為競賽項目外，2024年巴黎奧運極有可能出現電子競技。」ZOTAC執行董事兼行政總裁王錫豪表示，「我們相信亞洲電競發展，將帶動相關產品的銷售動能。而高階顯示卡更是電競視訊顯示流暢的關鍵，故此，顯示卡將成為ZOTAC與聯強攜手後，獨家販售的第一波商品。」

這次領銜的明星產品為ZOTAC GeForce GTX 1080 Ti ArcticStorm Mini 顯示卡，是目前全球最迷你的1080 Ti 液態冷卻顯示卡。整枚顯示卡極其纖巧。既具全新升級的 ZOTAC GeForce GTX 1080 Ti超凡冷卻效能，也配備最新的 NVIDIA Pascal 結構，實現全覆蓋水冷頭設計。採用0.3毫米精準微通道，讓液體通道與最關鍵的部品直接接觸，散熱效率大幅提升，為玩家帶來前所未有的遊戲體驗。

ZOTAC 的旗艦級AMP系列顯示卡，則擁有無可比擬的速度與性能，提供極致暢順的畫質不說，顯示卡更結合 IceStorm 的高效風冷散熱和 ExoArmor 的堅固承托力，並配備亮麗的SPECTRA多彩RGB燈光效果，讓玩家按個人需要去享受ZOTAC式的驚艷。

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