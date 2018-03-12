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政治

外館發賀電遭吳釗燮訓斥　林為洲：盼魄力別只用在生氣

記者戴祺修／台北報導2018/03/12 11:02
▲對於外交部長吳釗燮訓斥駐韓代表處一事，國民黨立委林為洲表示，希望快看到吳釗燮的專業。（圖／NOWnews資料照）
▲對於外交部長吳釗燮訓斥駐韓代表處一事，國民黨立委林為洲表示，希望快看到吳釗燮的專業。（圖／NOWnews資料照）

據傳外交部駐韓代表石定，在新任部長吳釗燮上任時照例特發賀電回部，恭祝吳釗燮就任，不過賀電卻引發吳釗燮不滿，廣發電報給全球外館，並希望駐韓代表處，不要浪費時間以及好好拚外交。對於吳釗燮的大動作，國民黨立委林為洲今（12）日受訪時說，他會好好監督吳釗燮做好外交工作，不要讓吳的魄力只用在發脾氣或立威上，希望吳能好好解決台灣的外交困境，像是維護梵諦岡邦交。

林為洲表示，他對於吳的做法與要樹立如何的官場文化，他不予置評，外交系統自有一套運作模式與文化，所以他認為吳釗燮的動作很可能是為了要立威。

中國全國人民代表大會通過修憲，取消國家主席任期限制，現任主席習近平可以無限期延任，中國國家制度改變將如何影響兩岸關係？林為洲表示，未來習近平權力更集中，蔡政府應該要及早因應，有人認為席沒有任期限制就沒有時間壓力，對於台灣問題可以緩一緩，也有人認為習權力更大，就可以採取更強硬的對台手段，不論如何政府都必須要做好準備。

各國都十分關注中國取消國家主席任期限制，但政府卻異常低調，政院今日原本要召開惠台31項措施的會議，也臨時取消，林為洲表示，對惠台措施要有對策是行政院長賴清德在總質詢的承諾，現在臨時取消，他不知道是不是行政院還沒有想好對策，由此可以看出政府不論對任期限制與惠台措施好像都沒有想好因應方案。

關鍵字吳釗燮駐韓代表處外交部林為洲習近平
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