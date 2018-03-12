外館發賀電遭吳釗燮訓斥　林為洲：盼魄力別只用在生氣

據傳外交部駐韓代表石定，在新任部長吳釗燮上任時照例特發賀電回部，恭祝吳釗燮就任，不過賀電卻引發吳釗燮不滿，廣發電報給全球外館，並希望駐韓代表處，不要浪費時間以及好好拚外交。對於吳釗燮的大動作，國民黨立委林為洲今（12）日受訪時說，他會好好監督吳釗燮做好外交工作，不要讓吳的魄力只用在發脾氣或立威上，希望吳能好好解決台灣的外交困境，像是維護梵諦岡邦交。

林為洲表示，他對於吳的做法與要樹立如何的官場文化，他不予置評，外交系統自有一套運作模式與文化，所以他認為吳釗燮的動作很可能是為了要立威。