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Mercedes-Benz取代豐田成為全球最有價值

鉅亨網2018/03/12 11:02
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根據 Brand Finance 進行的最新研究。Mercedes-Benz 現在是世界上最有價值的汽車品牌，這家德國汽車製造商擠掉了豐田汽車 (7203-JP)，並擊敗了競爭對手寶馬 (BMW)，成為該榜單的頭把交椅。

Brand Finance 表示，Mercedes-Benz 品牌價值同比增長 24%，達到 439 億美元。豐田汽車下跌了 6%，現在為 437 億美元，Brand Finance 歸因於日本汽車製造商在中國的地位相對較弱。因為中國市場的新車購買者對日本汽車的熱情緩慢，但他們熱衷於追求奢侈品牌。

說到中國市場，僅有少數品牌能在中國吃香喝辣，但在大多數全球市場中聞所未聞。像是哈弗 (Haval)、吉利 (Geely)、比亞迪 (BYD)、寶駿 (Baojun) 和福田 (Foton) 的市占率都在攀升。實際上，吉利最近收購了 Mercedes-Benz 母公司戴姆勒 (Daimler) 近 10% 的股份，這可能會有助提高其 60 億美元的品牌估值。

旗下擁有福斯、奧迪、保時捷、蘭寶堅尼和其他幾個品牌的福斯汽車集團仍然是以集團論價值 758 億美元的最有價值企業。

去年最大的贏家？Aston Martin。這家英國汽車製造商較前一年增長了 268%，現在的品牌價值為 36 億美元。Aston Martin 最近公佈了自 2010 年以來的第一個年度獲利，從去年的榜單上的第 77 位上升到了 2018 年的第 24 位。

美國汽車製造商的最佳成績？只有第 8 名的福特汽車 (F-US)。它由 2017 年的第 6 位下滑，而其價值從 224 億美元下降到 172 億美元。

豐田汽車股價
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