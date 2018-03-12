台股漲破11000點 續挑戰前波高點

（中央社記者林孟汝台北12日電）美國科技股帶頭衝，亞洲主要股市今天也一片欣欣向榮，台股早盤上午約10時37分，飆漲151.74點，衝破11000點大關後，明後天將可向上挑戰1月23日的11270點前波高點。

在美股創高激勵下，台北股市今天以10908.99點、跳空上漲44.17點開出，在電子及金融權值股同步拉抬下，至10時37分左右，台股加權指數來到11016.56點，上漲151.74點，一舉衝破11000點大關，類股表現齊揚，金融保險、造紙、水泥、塑膠漲幅皆超過1%，維持輪動格局。