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上緯營運三大引擎推進 Q3營收動能可期

鉅亨網2018/03/12 11:05
鉅亨網 / NOWnews
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上緯投控 (3708-TW) 旗下環保耐蝕樹脂事業可望在中國環保意識抬頭下，營運增溫，且馬來西亞新廠將於第 4 季投產，風電材料事業也打入中國新客戶與北美風電市場，海洋風電第二期也將於第 2 季完成專案融資，多元佈局效益漸顯，今年營運動能可期，全年營收可望年增 2 成。

上緯旗下環保耐蝕樹脂事業體受惠中國近來環保意識抬頭、法規趨嚴，環保耐蝕材料需求提升，將推升整體營運成長，且其瞄準東協市場需求的馬來西亞廠將於第 4 季投產，預估年產能達 1.1 萬噸，該廠投產後，在營運成本降低下，獲利空間看俏，可望帶動上緯明年東南亞市場營運出現明顯成長，今年則力拚環保耐蝕事業營收年增 1 成。

風電材料事業部分，上緯董事長蔡朝陽表示，預估今年金風滲透率有機會從去年的 14%，向上提升至 22% 至 23%，目前也已打入另一家中國前五大風機整機廠供應鏈，開始小量交貨，此外，北美風電市場經過多年佈局，今年也已開始供貨，預計第 2 季末交貨情況將會更為明朗。

蔡朝陽表示，環保耐蝕材料營運穩健成長，且風電材料事業打入新市場，並有新客戶加入，若一切供貨順利，第 3 季營收動能可期，今年全年營收力拚年增 2 成，其中最大動能將來自風電材料事業。

此外，蔡朝陽表示，海洋風電第二期 120MW(百萬瓦) 將於第 2 季完成專案融資，目前已知至少 4 家國內銀行參與融資，融資金額約新台幣 160 億至 170 億元，超額認購率達 3 倍，預計明年動工並完成建置。

在營運三大動能後市看俏下，推升上緯今 (12) 日股價跳空大漲約 4%，一舉收復所有短天期均線。

若投資人看好上緯後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如上緯控群益 77 購 01(071353-TW)、 上緯控元大 77 購 01(071599-TW)、 上緯控凱基 77 購 01(072674-TW) 等。

上緯投控相關權證。資料來源：鉅亨網整理

上緯投控相關權證。資料來源：鉅亨網整理

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