每月1280元 無限次搭捷運與雙北公車

定期票於3月13日開放購買，民眾可持現有悠遊卡普通卡、悠遊聯名卡或悠遊Debit卡（票卡效期需60天以上）到台北捷運車站臨櫃購買，或在車站自動售票加值機操作設定；4月16日持悠遊卡經捷運閘門或公車驗票刷卡機開通使用。

中央社去年10月獨家報導，今年4月前雙北將推出定期票，價格落在1500元至2000元間。台北市長柯文哲、新北市長朱立倫今天共同搭乘捷運到捷運大安森林公園站，宣布定期票將於4月16日發行，價格為1280元。

初步試算，動物園站至淡水站持悠遊卡搭乘打8折計算，來回為104元，上班日22天，則要2288元。若改使用交通定期票，可省1008元。

台北市交通局長陳學台致詞表示，雙北為共同生活圈，雖然住在外圍的費用較便宜，但通勤昂貴，盼藉由交通定期票推出，可減少民眾負擔，同時吸引開車與機車族轉乘大眾運輸交通工具。

朱立倫致詞表示，目前平均約200萬人次搭乘捷運、210萬人次搭乘公車，盼人數能增加，也對減少空氣污染有幫助；柯文哲致詞表示，近年來台北市車輛不斷增加，但道路沒增加，台北市交通狀況沒有變差已很厲害，而要解決交通問題，還是要民眾多搭乘公共運輸。（編輯：李亨山）1070312