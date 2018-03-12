中國嚴打挖礦 比特幣霸主另闢「新大陸」

對於加密貨幣監管，比特大陸創辦人兼 CEO 吳忌寒在華盛頓 DC 區塊鏈峰會上表示，「他相信加密貨幣浪潮會持續下去，這是一種全新的商業、產業，會使世界變得更好，監管部門不如擁抱它。」

去年 8 月開始，大陸當局對加密貨幣發行和交易進行全面整頓，多數比特幣交易所被迫關停，投資者只能由大陸轉往香港或境外進行投資。近日，更傳出政府將出重拳，在今年底前關閉大陸境內比特幣礦場、斷絕挖礦業務，一旦屬實，對比特大陸將是致命一擊。

受到中國加強監管加密貨幣影響，擁有全球 60％比特幣礦池算力的比特幣「霸主」比特大陸，開始把投資目標分散至 AI 及海外佈局。

雖然吳忌寒態度樂觀，但比特大陸因應中國重拳監管，也開始採取因應措施，包過加速海外佈局、投資 AI 晶片及投資區塊鏈業務轉型。

比特大陸之前已在三藩市、以色列和荷蘭等地設立了研發中心，2018 年初，公司在海外佈局的步伐明顯加快，相繼在瑞士設立分公司，在新加坡建設了地區總部。另有消息稱，比特大陸正在加拿大尋找合適地點開始新礦場。

另外，比特大陸正加速進軍 AI 領域，這是一個被兩次寫進中國政府工作報告的行業。事實上，比特大陸已佈局 AI 技術多年，在 ASIC（專用積體電路）礦機晶片上的技術累積，吳忌寒與其創業夥伴詹克團，更常親自尋找相關技術人才，顯示對 AI 技術研發的重視。

目前比特大陸 AI 晶片研發人力現已有 300 人，超過比特幣挖礦晶片的研發團隊規模，在群雄逐鹿的 AI 領域，比特大陸十分注重產品的更新及反覆運算速度。第一財經報導，在近日舉行的全球科技創新大會上，比特大陸產品戰略總監湯煒偉表示，比特大陸的 AI 晶片要 9 個月甚至更快更新一次。

此外，比特大陸還加快了區塊鏈領域的投資布局。去年以來，比特大陸先後投資 ViaBTC、AICHAIN、英雄互娛、愷英網絡等區塊鏈項目。吳忌寒透露，公司還將投資 20 至 30 家運用區塊鏈技術的私有貨幣銀行。

吳忌寒說，非常有興趣投資那些運用區塊鏈技術的私有貨幣銀行，它們可以發行私有貨幣，然後把這個當成一種服務，合法的出售給更有需要的國家或機構。