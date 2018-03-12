星學者：中國延領導人任期凸顯以黨領政

研究兩岸關係的南洋理工大學兼任講師李氣虹今天告訴中央社記者，國家主席在中共黨政軍權力結構中非屬最重要或最有實權職務。1959年毛澤東因大躍進政策失誤受到黨內極大批評，不得不讓出國家主席給劉少奇，卻依然是中共黨主席及中央軍委主席，因此後來仍能發動文化大革命打倒劉少奇。

習近平延任專題（中央社記者黃自強新加坡12日專電）新加坡學者李氣虹今天指出，觀察中共體制不能單純以西方政治學觀點，否則恐失之誤謬，這次中國大陸修憲刪除國家主席任期不得超過兩屆規定，只是再驗證中共以黨領政本質。

他指出，中共黨校學者為拿掉國家主席任期限制辯護，聲稱由於中共黨章沒有規定中央總書記及中央軍委主席任期，刪除國家主席任期限制，會讓習近平因身為黨政軍最高領導人「三位一體」，權力運作更順暢。

根據李氣虹分析，中國大陸並未發展出如同美英民主政體三權分立、相互監督制衡的政治文化。外界如以西方政治學觀點來審視中共體制發展，期待中共黨內出現戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）式的民主改革領袖，反之或認為習近平必然走回毛澤東的強人之路，恐怕陷入錯誤的預設基準點。

李氣虹指出，中國13屆全國人大一次會議通過憲法修正案，取消國家主席連任限制，是再度說明及驗證中共以黨領政，黨的體制重於國家。因此，是否取消國家主席任期限制，或許沒有太大的實質意義。

雖有評論依據艾克頓爵士（Lord John Acton）關於「權力使人腐化，絕對的權力使人絕對地腐化」的西方政治學觀點，推斷習近平將成為新的獨裁者，甚至復辟稱帝，不過，李氣虹認為，這樣的推論言之過早，失之武斷。

他認為，從中共黨史經驗來看，1989年「六四」事件之後，鄧小平把中央軍委主席交給江澤民，甚至還指定胡錦濤隔代接班，從而確定了江、胡兩人在中共第3、4代集體領導層的核心地位。因此，習近平主導修憲取消國家主席任期限制，並不必然會像毛澤東那樣做到去世為止，今後要關注的是習近平如何培養權力接班人，以及何時交棒。

李氣虹指出，接下來要觀察的是這位繼毛澤東與鄧小平之後的中共新強人，能否走出當年江澤民與胡錦濤在中共集體領導體制所面臨的改革困境，克服大陸改革開放40年累積的結構性難題。

尤其，習近平發動反貪腐能否持續，塑造並完成他提出的「中國夢」等新願景，這些均將決定他在中共黨史中的歷史地位。

另外，李氣虹認為，台灣在任何時候都要密切注意大陸發展態勢，要從中看到機會與挑戰，這才是台灣的因應之道。（編輯：屈享平）1070312