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土撥鼠學握手　可愛萌樣一不小心就把心牽走了！

寵毛網2018/03/12 10:12
土撥鼠學握手　可愛萌樣一不小心就把心牽走了！（圖／寵毛網）
土撥鼠學握手　可愛萌樣一不小心就把心牽走了！（圖／寵毛網）

飼養兔子、黃金鼠等等的大有人在，但飼養土撥鼠的可就不少見了。日本一位推主最近就將家中飼養的寵物土撥鼠學握手的畫面上傳分享，土撥鼠愣頭愣腦跟著主人握手的樣子，可愛到快把大家的心都牽走啦！

日本推主＠ikao26飼養的土撥鼠名叫「くんた」，影片中可見，「くんた」兩眼直盯著主人，只用後腳站立，剩下空出的兩隻前腳就是要用來跟主人握手的啦！

握手預備式！（圖／＠ikao26）

握手預備式！（圖／＠ikao26）

一開始，主人先握了握くんた的右手，くんた或許是第一次握手，疑惑地感受了一下，主人第二次伸出手時，牠也伸出了自己的右手嘗試著要回握，但可能真的是太過於新鮮的體驗，くんた的臉一直呈現茫然的表情。

原來這就是握手嗎？（圖／＠ikao26）

原來這就是握手嗎？（圖／＠ikao26）

好奇怪的感覺啊！（圖／＠ikao26）

好奇怪的感覺啊！（圖／＠ikao26）

左右手都練習完後，接著主人直接伸出手掌，くんた更是直接把兩隻小肉球放上去，可愛模樣萌翻眾人。

主人伸出了手掌，那我直接把兩隻肉球都伸出去！（圖／＠ikao26）

主人伸出了手掌，那我直接把兩隻肉球都伸出去！（圖／＠ikao26）

土撥鼠，更正式的稱呼為草原犬鼠，屬於松鼠一族。正巧くんた剛好碰上換毛期，身上幾乎沒有什麼毛，也被主人＠ikao26打趣說怎麼越來越禿了。くんた可愛的握手影片不僅吸引了各國網友爭相朝聖，其萌萌的表情更在網路上獲得了「超可愛！」的評價。

啊～原來握手就是這種感覺～嗯嗯～（圖／＠ikao26）

啊～原來握手就是這種感覺～嗯嗯～（圖／＠ikao26）

小編覺得鼠類尖尖的鼻子跟嘴巴部分，真的是牠們最萌的部分啊！

Instagram Photo

來源：＠ikao26

療癒力就是牠們的超能力！超多可愛毛小孩都在寵毛網：https://petsmao.nownews.com/

關鍵字土撥鼠換毛期握手草原犬鼠
睡午覺被小主人抱住　溫柔貓...牆壁上的小洞冒出了源源不絕...

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