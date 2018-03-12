戰火推波助瀾 中東亞洲武器進口暴增

SIPRI表示，沙烏地阿拉伯是全球第2大武器進口國，僅次於印度。沙烏地阿拉伯持續對區域宿敵伊朗支持的葉門什葉派青年運動（Houthis）發動攻擊。

法新社報導，斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）統計，2013年到2017年期間，受衝突所擾的中東地區進口武器量增加一倍以上，增幅是上個5年期的103%。而且中東武器進口量占全球32%。

（中央社斯德哥爾摩12日綜合外電報導）最新研究今天顯示，在當地戰火和緊張局勢的推波助瀾下，中東和亞洲地區進口武器量在過去5年暴增。

美國占沙烏地阿拉伯武器進口的61%；英國占23%。

SIPRI資深研究員皮耶特‧魏士曼（PieterWezeman）說：「中東地區廣泛的暴力衝突，以及對於人權的擔憂，導致西歐和北美出現關於限制軍售的政治辯論。」

「但美國和歐洲國家仍是這個區域的主要武器供應方，在沙烏地阿拉伯進口武器量占逾98%。」

然而SIPRI統計，亞洲和大洋洲是最大武器進口區域，2013年到2017年占全球42%。而印度是全球最大武器進口國，俄羅斯是主要供應國，占印度武器進口量的62%。

SIPRI資料顯示，同一期間，美國是全球最大武器出口國，印度從美國進口的武器量在5年內增幅達6倍以上。

SIPRI研究員席蒙‧魏士曼（Siemon Wezeman）說：「印度一方面與巴基斯坦、另一方面與中國局勢緊張，持續推升印度對仍然無法自行製造的大型武器的需求。」

他還說：「相形之下，中國逐漸變得有能力自製武器，並且持續透過武器供應，加強與巴基斯坦、孟加拉及緬甸的關係。」

中國武器出口量5年內增加38%，是緬甸的主要武器供應方，占緬甸進口量的68%，占孟加拉進口量的71%；占巴基斯坦進口量的70%。（譯者：盧映孜/核稿：鄭詩韻）1070312