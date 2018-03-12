加強校園安全 美政府將協助武裝教職員

武裝學校教職員的構想引發爭議，並沒有受到教育界支持，然而美國教育部長戴弗斯（Betsy DeVos）透過視訊通話向記者說，這是「大幅加強校園安全，且馬上採取措施的務實計畫」。

法新社報導，美國佛羅里達州道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）2月14日遭19歲的克魯茲（Nikolas Cruz）持AR-15半自動步槍返校開火，造成17人喪命。

（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國官員今天表示，根據一項加強校園安全的計畫，川普執政團隊將加強協助那些希望武裝學校教職員的州。

此外，戴弗斯也表示，她將擔任校園安全聯邦委員會主席。

川普同時也敦促國會通過法案，加強購槍者背景調查且執行暴力防治計畫。

領導國內政策會議（Domestic Policy Council）的總統助理布倫博格（Andrew Bremberg）表示：「執政團隊將與各州合作，提供嚴格槍枝訓練給明確合格的教職員志願者。」

路透社報導，美國高階官員今天告訴記者，川普將支持對槍械法規進行一系列修訂，針對在佛州校園槍擊案後考慮實施的一些更全面改變，他也會撤回部分措施。

官員說，川普選擇被形容為「務實」的計畫，支持國會提出的法案，法案目標是提供更多數據給背景查核系統，數據庫中記錄無法合法購買槍枝的人民資料。

將最低購槍年齡提高至21歲，或是在槍枝展覽會或網路購槍需受到背景調查等爭議性更高的提案，將由教育部長戴弗斯領導的委員會進一步研究。（譯者：周莉芳/核稿：盧映孜）1070312