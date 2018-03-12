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立委質疑台鐵事故太頻繁 憂交通黑暗期

中央社2018/03/12 11:10
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者汪淑芬台北12日電）民進黨立法委員李昆澤今天在立法院交通委員會質詢時說，台鐵事故太頻繁，他憂心台鐵安全系統要崩潰，今年仍會是台鐵交通黑暗期，交通部不能輕忽。

李昆澤說，去年台鐵重大行車事故46件，一般事故20件，行車異常443件；今年1至3月台鐵行車事故就有16件，另有87件行車異常，問題包括鐵道不良、人員疏失，顯示台鐵整體安全系統出問題，要崩潰，今年仍會是台鐵交通黑暗期。

李昆澤提醒賀陳旦，台鐵行車安全不容忽視，要拿出具體改善措施、時間表，不要讓民眾不放心，若再發生死傷事故，他無法原諒。

李昆澤建議，台鐵部分路線在非尖峰時間應加強檢修，並回聘有經驗的退休人員，讓從前建立的師徒制不要中斷，同時利用科技模擬加強對新進人員的訓練，不要再發生新進人員將轉轍器扳錯。

賀陳旦表示，將從三大方向改善台鐵的行車安全，人力部分，趕快進用並訓練，並認同回聘有經驗的退休人員，來彌補現有人力不足，其次現在已查出台鐵系統最大風險是集電弓和轉轍器，將全面檢修，另台鐵的行車保安委員會將正常化，鐵道局成立後，會成立安全部門。

台鐵局長鹿潔身補充說明，人力進用需要時間，短期做法是所有車輛召回檢查，路線全部檢測，20日前可完成。（編輯：李亨山）1070312

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