禮炮車熱鬧又環保 中市56間宮廟響應

（中央社記者郝雪卿台中12日電）農曆春節過後，宮廟舉辦的遶境、進香等活動陸續登場，台中市民政局今天表示，為免沿途燃放煙火炮竹，造成空氣污染及炮屑垃圾，推出環保禮炮車替代，已有56間宮廟響應。

民政局長周永鴻表示，民政局自去年3月起率先購置2台環保禮炮車提供各宮廟免費借用，因辦理成效良好，市長林佳龍特別又動支第二預備金再購置5台環保禮炮車，放置於東區、南區、西區、大里區及北屯區等區公所，提供宮廟、宗教及社區團體借用，以擴大辦理成效。

周永鴻指出，禮炮車因無鞭炮造成的煙霧及垃圾，受到市民的肯定與支持，又可節省經費支出，所以各宮廟也紛紛響應，至去年底止，已經有56間具代表性宮廟購置環保禮炮車，總數共計64台。