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禮炮車熱鬧又環保 中市56間宮廟響應

中央社2018/03/12 11:10
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者郝雪卿台中12日電）農曆春節過後，宮廟舉辦的遶境、進香等活動陸續登場，台中市民政局今天表示，為免沿途燃放煙火炮竹，造成空氣污染及炮屑垃圾，推出環保禮炮車替代，已有56間宮廟響應。

民政局長周永鴻表示，民政局自去年3月起率先購置2台環保禮炮車提供各宮廟免費借用，因辦理成效良好，市長林佳龍特別又動支第二預備金再購置5台環保禮炮車，放置於東區、南區、西區、大里區及北屯區等區公所，提供宮廟、宗教及社區團體借用，以擴大辦理成效。

周永鴻指出，禮炮車因無鞭炮造成的煙霧及垃圾，受到市民的肯定與支持，又可節省經費支出，所以各宮廟也紛紛響應，至去年底止，已經有56間具代表性宮廟購置環保禮炮車，總數共計64台。

為加強推動這項新興綠色宗教措施，周永鴻說，民政局目前正規劃一場禮炮車大會師活動，屆時將廣邀各宮廟及宗教團體共襄盛舉，讓宗教慶典一樣熱鬧舉行，又兼具綠色宗教創意。

周永鴻強調，為改善中部地區空氣品質，市府正積極結合各界力量，提出多項空污減量行動方案，其中宗教場所節能減碳也是未來努力的重點，民政局將持續透過跨領域及公私合作方式，推出各項宗教場所低碳節能措施，與宗教團體一同打造低碳健康的幸福家園。（編輯：唐聲揚）1070312

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