中國廢主席任期 美學者憂派系主義再起

對於中國表決通過廢除國家主席2任制限制，讓中國國家主席習近平在2023年任期屆滿後，仍可繼續執政，美國外交政策研究所亞洲主任戴傑（JacquesdeLisle）日前回覆中央社記者書面訪問表示，這項改變已經運作多時，過去多年習近平逐漸成為繼毛澤東之後，中國最具實權的領導人，修憲是他最新、大膽的一步。

習近平延任專題（中央社記者江今葉華盛頓11日專電）中國人大投票廢除國家主席任期制，讓權力更為集中於一人，美國學者擔憂，這意味專業與多元觀點在政策過程的投入將被限縮，長遠來看可能回到過去中共精英政治派系主義。

戴傑指出，習近平的高度掌權意味著政治上的非制度化與權力集中，也意味中國最高領導人能更容易履行他的執政理念，有更大權力用於推動急需進行的經濟改革以及更大規模的打貪行動，同時也能對民間社會與異議分子無情鎮壓，並對台灣施加更大壓力。

與此同時，戴傑分析中國政治指出，權力集中與程序規範的弱化，將使專業與多元化觀點在政策形塑過程的投入，面臨遭到限縮的風險。長遠來看，中國政治可能會回到過去精英政治派系主義。

探討中國修憲的影響，美國威爾遜中心季辛吉中美關係研究所主任戴博（Robert Daly）認為應該先了解，為什麼習近平急於獲得額外的權力，中國體制為何又如此迫切的想把權力交付於他？中共希望在這樣的變革中獲得什麼？明知會在國際，甚至中國境內引來反對聲浪，中共仍選擇修憲的真正擔憂是什麼？換句話說，習近平的權力提升究竟是反映了實力還是弱化？

戴博指出，未來在沒有能檢視習近平權力的情況下，習近平的行為將更不溫和，國內外政策會更大膽。更加習主義化的中國，也可能會因為來自國內異議分子與外國觀點的威脅，變得更為封閉。

面對這樣的中國，戴博分析，因為早已預期習近平將長期執政，短期內並不需要重新思考美中政策，但可以預期像是「紅帝」（Red Emperor）、「中國終身獨裁者」（China’s Dictator for Life）、「中國的絕對統治者」（China’s Absolute Ruler）等字眼會頻繁聽到，這將對美中關係帶來額外壓力。

他認為，美國應該冷靜評估中國發展，依據事實、利益與相關法律分析每項議題，並對中國接觸採取開放立場，美國應盡可能冷靜評估中國的發展，也應該對習近平持續掌權所反映的脆弱性保持警戒。

分析習近平長期執政對台灣的影響，戴博認為，這對台灣不是正面的進展，但也不需過度反應。美國與台灣應當增加雙邊接觸，特別是學界與智庫的往來，交換對中國發展的看法與分析。

戴傑同樣認為，這項改變對北京的對台政策會帶來的影響不大，畢竟習近平已經高度掌權，而中國的對台政策一向緊緊抓在最高領導人之手。但一個權力更為強大的習近平，可能會對自身角色更為重視。過去一直有大陸方面的觀點認為，中國這樣的「強權」必須領土完整，也就是將台灣重新納入中國主權之下。習近平權力日益提升，可能會讓這類目標變得更加迫切。

但從另方面來看，他說，若是習近平能長期執政，實現統一的時間壓力也相對減少。(編輯：陳惠珍）1070312