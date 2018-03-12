NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈犬貓絕育活動開跑　首場絕育數破百繼承國父理念　致公黨盼兩岸和平跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

中國修憲 松田康博：打開潘朵拉盒子

中央社2018/03/12 11:16
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

習近平延任專題（中央社記者黃名璽東京12日專電）中國人大昨天通過修憲案，取消國家主席連任限制。專精中國政治的日本東京大學教授松田康博認為，這等於是打開潘朵拉的盒子，影響不僅非常深遠，且完全是負面的。

中國13屆全國人大一次會議11日下午以2958票贊成、2票反對、3票棄權、1票無效，16人缺席通過憲法修正案，正式取消國家主席連任限制，並將習近平思想、監察委員會等內容入憲。

松田康博接受中央社記者電話訪問時說，這個結果短期內對習近平權力基礎的鞏固當然有好處，對施政和決策方面大大提高效率；但中長期來說，取消國家主席任期限制，會帶來嚴重的問題。

他說，憲法是國家根本大法，「連這個都這麼赤裸裸的方式改變」，以後習近平三選或四選都沒問題，帶來的影響是非常深遠的，且影響完全是負面的。

松田康博表示，從中國已故領導人鄧小平以來辛苦建立的幹部年輕化、領導人接班制度，現在已被打破，以後領導人交替沒有遊戲規則，「誰夠強就能搶到這個位置」；連習近平思想寫進黨章與憲法，那後面的人如何接班和做事？「這是制度建立上很大的倒退，會對制度造成非常嚴重的不穩定。」

會不會把習近平跟中國已故領導人毛澤東相提並論？松田康博說，毛澤東的時代有大量的人民失去生命，那是戰爭剛過、革命剛過的狂熱時代，那個年代的人認為這麼做有必要；但現在不是，所以習近平所處的時代跟毛澤東不一樣。

不過，他說，在黨內幹部、高層的權力鬥爭，「這個邏輯是愈來愈像」，敵對份子一個個被打倒，但習近平不至於會像毛澤東時的大躍進或文化大革命那樣，出現大量中國人民被犧牲的情況。

修憲結果除了對黨內政治精英可能帶來影響，松田康博說，未來出現誤導國策的可能性也很大。

他說，習近平希望以這次的集權來提高效率，但要提高效率，相當程度上必須要授權、分層負責；現在任何有爭議性的事都必須請示上面的人，就會出現「決策大塞車」。

松田康博說，制度化跟法治化是最重要的事，但習近平做的是集權化，而集權化不一定會帶來效率。

他說，在集權化的制度下，國內不允許批評，等於是自己洗腦自己，到底自己做的事是對或錯，有什麼問題，最高領導人都聽不到反對聲音，要等到一錯再錯、錯到完全沒辦法才能改。

松田康博認為，用這樣的方式來集權，誤導國策的可能性也隨著提高，「滿危險的」。

至於修憲結果可能對中美日外交關係帶來什麼影響，松田康博說，短期內可能是好的，因為習近平權力基礎穩固，有權力基礎的領導人，彈性會比較大，美國或日本只要抓住習近平，很多事情就好做，是正面比負面的多。

但中長期來看，他說，隨著中國國內矛盾愈來愈大，這時可能在內政及外交上都會發生問題；一旦發生問題，獨裁政府不接受批評，等到問題變得很嚴重時，再把責任都推給別人。

松田康博說，習近平現在還算年輕，如果未來到了80歲還在位，某天突然開始罵其他國家，該怎麼辦？所以中長期來看，負面影響會增加。（編輯：紀錦玲）1070312

蘋果AirPods出貨看增...中國廢主席任期 美學者憂...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan