中國修憲 松田康博：打開潘朵拉盒子

松田康博接受中央社記者電話訪問時說，這個結果短期內對習近平權力基礎的鞏固當然有好處，對施政和決策方面大大提高效率；但中長期來說，取消國家主席任期限制，會帶來嚴重的問題。

習近平延任專題（中央社記者黃名璽東京12日專電）中國人大昨天通過修憲案，取消國家主席連任限制。專精中國政治的日本東京大學教授松田康博認為，這等於是打開潘朵拉的盒子，影響不僅非常深遠，且完全是負面的。

他說，憲法是國家根本大法，「連這個都這麼赤裸裸的方式改變」，以後習近平三選或四選都沒問題，帶來的影響是非常深遠的，且影響完全是負面的。

松田康博表示，從中國已故領導人鄧小平以來辛苦建立的幹部年輕化、領導人接班制度，現在已被打破，以後領導人交替沒有遊戲規則，「誰夠強就能搶到這個位置」；連習近平思想寫進黨章與憲法，那後面的人如何接班和做事？「這是制度建立上很大的倒退，會對制度造成非常嚴重的不穩定。」

會不會把習近平跟中國已故領導人毛澤東相提並論？松田康博說，毛澤東的時代有大量的人民失去生命，那是戰爭剛過、革命剛過的狂熱時代，那個年代的人認為這麼做有必要；但現在不是，所以習近平所處的時代跟毛澤東不一樣。

不過，他說，在黨內幹部、高層的權力鬥爭，「這個邏輯是愈來愈像」，敵對份子一個個被打倒，但習近平不至於會像毛澤東時的大躍進或文化大革命那樣，出現大量中國人民被犧牲的情況。

修憲結果除了對黨內政治精英可能帶來影響，松田康博說，未來出現誤導國策的可能性也很大。

他說，習近平希望以這次的集權來提高效率，但要提高效率，相當程度上必須要授權、分層負責；現在任何有爭議性的事都必須請示上面的人，就會出現「決策大塞車」。

松田康博說，制度化跟法治化是最重要的事，但習近平做的是集權化，而集權化不一定會帶來效率。

他說，在集權化的制度下，國內不允許批評，等於是自己洗腦自己，到底自己做的事是對或錯，有什麼問題，最高領導人都聽不到反對聲音，要等到一錯再錯、錯到完全沒辦法才能改。

松田康博認為，用這樣的方式來集權，誤導國策的可能性也隨著提高，「滿危險的」。

至於修憲結果可能對中美日外交關係帶來什麼影響，松田康博說，短期內可能是好的，因為習近平權力基礎穩固，有權力基礎的領導人，彈性會比較大，美國或日本只要抓住習近平，很多事情就好做，是正面比負面的多。

但中長期來看，他說，隨著中國國內矛盾愈來愈大，這時可能在內政及外交上都會發生問題；一旦發生問題，獨裁政府不接受批評，等到問題變得很嚴重時，再把責任都推給別人。

松田康博說，習近平現在還算年輕，如果未來到了80歲還在位，某天突然開始罵其他國家，該怎麼辦？所以中長期來看，負面影響會增加。（編輯：紀錦玲）1070312