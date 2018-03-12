陳鴻斌性騷改判案 社民黨赴司法院抗議

大安好生活協會主任許菡芸表示，當世界各地掀起反對職場性騷擾的#Me Too運動時，台灣卻在婦女節當天做出一個如此性別意識倒退的判決，違反人民對司法改革的期待，司法院應加強性別意識培養，並檢討性騷擾申訴及懲戒機制，朝平等、友善方向改進。

社會民主黨召集人范雲指出，這樣的判決結果，顯示司法體系是否常有官官相護情形，也缺乏性別平等意識；司法院長許宗力應提出具體改善作法，包括在法官懲戒案件中遇到性平相關問題時，如何協助合議庭避免因性別意識及防治騷擾素養不足下，傷害司法公信。

（中央社記者王揚宇台北12日電）前北高行法官陳鴻斌被控控與助理有異常互動改判案持續延燒，社民黨成員今天到司法院門口舉行記者會，質疑司法體系官官相護、缺乏性別平等意識，要求司法院提具體改善作法。

台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長葉大華、律師陳又新出席記者會，認為這個改判的判決，趕走了最有性別意識的法官謝靜慧，十分荒謬，職務法庭是否把民眾當傻瓜。

這起案件源於陳鴻斌被控涉性騷擾助理，監察院在民國104年10月通過前台北高等行政法院法官陳鴻斌的彈劾案，送交職務法庭決定。

職務法庭審理後，在105年10月判決陳鴻斌免除法官職務，轉任法官以外的其他職務。陳鴻斌提起再審之訴，職務法庭在今年3月8日婦女節當天將原判決廢棄改成罰款新台幣200多萬元。

這個改判案延燒出來的後續效應，造成本案職務法庭5名合議庭成員之一的台灣高等法院刑事庭長謝靜慧，對於最後判決結果，「認為自己能力不夠」，在判決出爐當天遞交辭任書，辭去職務法庭法官。（編輯：張芷瑄/李亨山）1070312