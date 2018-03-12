蘋果AirPods出貨看增 傳降噪防水大改造

報告並預期，今年AirPods需求可望持續顯增，預估今年AirPods出貨量可達到3000萬組。

國外科技網站9To5Mac引述巴克萊（Barclays）分析報告指出，儘管蘋果AirPods 耳機規格較小，不過蘋果針對AirPods設計進行改善，預計到2019年，新款AirPods降噪功能將大幅提升。

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）蘋果無線耳機傳出新進展。外媒引述報導，今年AirPods出貨量可達到3000萬組，預期2019年新AirPods降噪功能大提升，防水功能也可提升噪音隔絕效果。

9To5Mac分析，新款AirPods的防水功能也可望提升，意味著防水材料也可提升噪音隔絕的效果。

國外科技網站Patently Apple日前報導，蘋果深耕無線耳機說話音訊品質技術，可改善聲學訊號傳輸以及慣性感測（inertial sensors）元件的輸出品質。

當使用者使用無線耳機、外部環境背景有風或是雜音影響時，可透過內建聲音變化偵測器（voiceactivity detector）加以改善。

國外科技網站MacRumors分析，蘋果也可能布局主動降噪技術ANC（active noise-cancellation），這可能是蘋果在耳機功能上的新角度。

凱基投顧分析師郭明錤日前報告預期，今年下半年可望推出升級版AirPods，能支援無線充電盒，晶片也升級到W1。

從出貨量來看，報告預期，AirPods零組件出貨今年可望年成長100%到150%，組裝出貨可望年成長60%到80%；零組件出貨量可望達到3000萬顆到4000萬顆，組裝出貨量可到2400萬組到2600萬組。（編輯：林興盟）1070312