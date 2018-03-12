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米其林必比登一口氣吃不完？網友推薦名單帶路

記者陳家蕙／台北報導2018/03/12 11:29
▲米其林必比登推介名單公布， 36 家美食中，網友最推薦「雙月食品社」。（圖／取自雙月食品社臉書）
▲米其林必比登推介名單公布， 36 家美食中，網友最推薦「雙月食品社」。（圖／取自雙月食品社臉書）

《台北米其林指南》將於 14 日公布，是台北首度納入米其林評比。至於米其林「必比登推介」名單則搶先曝光，透過網路大數據分析，網友最推薦的必比登美食出爐，由位於捷運善導寺站附近的「雙月食品」拔得頭籌，其次則是「宋廚餐館」以及「劉山東牛肉麵」。

米其林「必比登推介」 36 家名單近期公布，許多夜市平民美食入榜，讓老饕們迫不及待要衝一輪。擔心 36 家吃不完嗎？ DailyView 網路溫度計透過大數據找出網友最推薦的必比登美食供大家試水溫。

米其林公布的必比登推介，從夜市小吃至名廚餐廳都有，而在網友心目中，排名第 1 的是位處捷運善導寺站和立法院附近的「雙月食品」，以各式燉湯為主，搭配親民價的中藥滷味、麵線、油飯、滷肉飯等，每到用餐時刻總要排隊等待。網友給予高度評價「健康、養生、用料實在、新鮮好吃，價格又便宜，真的超級推薦喔！」並有人大推雙月的雞湯，「每 1 碗都有 4 大塊雞腿肉」。

排名第 2 的則是京菜「宋廚餐館」，隱身於信義區街巷內，屬中上價位，預約電話號稱史上最難打，想吃得等上 1 、 2 個月，店內最知名的就屬那正宗北平烤鴨，網友評論「全台灣最難訂的北京烤鴨~~」、「很多人光臨宋廚，全為一嚐那以傳統炭爐烤製、皮脆肉嫩的烤鴨」。

至於排第 3 的是劉山東牛肉麵，擊敗勁敵永康、林東芳，一路從台北車站附近的小攤子開到店面，靠牛骨燉熬成的湯底，加上如筷子一樣粗的麵條，搭配鮮嫩的牛肉，讓網友大讚「一陣子就要去報到，真的是內行的才會知道唷～牛肉麵控必訪～」、「我心目中的米其林料理是開封街劉山東牛肉麵… 撒在上面的蒜苗具有畫龍點睛的效果，超讚！」


▲透過大數據分析，網友最推薦必比登名單出爐。（圖／DailyView 網路溫度提供）

而被餐飲界譽為「美食界聖經」的《台北米其林指南》則將於周三（ 14 日）公布，台灣將成為全球第 30 個發行米其林指南的國家及地區。

關鍵字米其林必比登推介雙月食品宋廚餐館大數據
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