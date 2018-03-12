法官騷擾女助理改輕判　司改會籲監察院提再審

民間司改會董事長林永頌指出，依據法官法的規定，職務法庭的「審判長」應該由「公務員懲戒委員會委員長」擔任，但再審判決的審判長「林文舟」，並非公務員懲戒委員會委員長；雖然當時林文舟說明，現任公懲會委員長石木欽到任時間點，是在認定構成再審事由後，林文舟是為了顧及當事人的想法才不更換法官，但林永頌質疑，再審合議庭法官「林紀元」在因病辭任時，為何不是由委員長「石木欽」加入合議庭，反而是由「謝靜慧」法官加入？

前北高行法官陳鴻斌被控騷擾女助理，職務法庭再審時改判不需免除法官職務，只需罰薪一年，引發各界一片譁然。由於本案最初是由民間司改會對陳鴻斌提出「法官評鑑」，經過監察院彈劾後送職務法庭，民間司改會今（12）日要求監察院對本案提起「再審」，並呼籲立法院應立即修正「法官法」相關規定，避免類似情形一再發生。

林永頌說，由此可見，這個再審合議庭刻意排除公懲會委員長加入，合議庭組成根本不符合法官法規定，因此訴請監察委員應對此案提起再審。

民間司改會執行長陳雨凡也批評，當初法官評鑑委員會的決議，是報請監察院審查並「建議免除法官職務，轉任法官以外之其他職務」，但在監察院彈劾後，職務法庭的判決卻是對國人宣示「法官利用權勢對助理做出騷擾行為是小事，罰款就足夠」，台灣司法體系對於，性騷擾公開的縱容，也是對於法官性騷擾不需嚴懲的雙重標準，「試問法官在審判一般人民的時候，是否也是用同樣的標準看待？」

陳雨凡沉痛的說，一位會利用權勢對下屬進行騷擾行為的法官，他的道德倫理觀念低落，很可能也會在審判的時候濫用權勢，已經不能期待會公平地執行審判職務，所以他們要求當初提出彈劾的監察委員，既然身為再審判決的當事人之一，應對本判決提起再審，絕不能任由職務法庭姑息性騷擾。

民間司改會專職律師陳昱廷則認為，從這個案例中可以發現，一個全部由法官組成的職務法庭，無法期待能夠公正地審判不適任法官、檢察官的懲戒案件，職務法庭一定要有外部成員加入，才有可能擺脫法官的本位主義，做出值得國人信賴的決斷；他呼籲立法院應儘速修正法官法，參考國民法官制度，讓人民可以參與職務法庭的審判。