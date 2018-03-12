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中央社

富達國際調查：中國企業信心5年最強

中央社2018/03/12 11:28
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義台北12日電）富達國際投資2018年全球分析師調查顯示，全球及中國企業均對未來1年的前景樂觀，中國企業目前的信心水準是5年來最強勁。

富達國際新聞稿指出，每年歸納143名分析師的意見，這些分析師每年與企業決策層共進行1萬6000次訪談，編製成反映企業信心指標的全球分析師調查。今年的調查結果顯示，包括中國企業在內的全球企業均看好未來1年前景，也不預期中國大陸經濟會出現「硬著陸」。

富達國際表示，有1/3富達中國分析師預估，自己研究追蹤的中國大陸公司將繼續提高借貸，以擴充業務，而這個比例較任何其他地區高。

富達國際表示，中國大陸經濟增長受阻的憂慮有消退跡象。在全球參與調查的143名分析師中，有接近9成受訪者指出，在他們所研究的公司中，管理層並不憂慮中國經濟「硬著陸」的可能性，整體氣氛樂觀，中國企業已準備好增加資本支出。

富達國際表示，分析師對中國企業今年新增資本支出的預估，為4年以來首次轉正，多個不同行業的管理團隊都擴充有助業務增長性的資本支出，反映企業正致力創新，並推動中國產業價值鏈升級。

富達國際認為，儘管有62%的富達中國分析師指出，他們研究的企業預計融資成本將在2018年上升，但企業仍將增加借貸，為上述擴張計畫提供所需資金。

不過，調查顯示，在中國日益富裕、人口老化和勞動人口減少的情況下，工資持續上漲。有86%的中國分析師預計，他們研究的企業將於今年提高工資，遠高於研究全球其他地區所有的分析師，非研究中國的分析師預期，企業將會提高薪酬水準的比例為72%。（編輯：郭萍英) 1070312

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