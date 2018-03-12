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亞太學院發展 教長：31日前提改善計畫

中央社2018/03/12 11:25
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者許秩維台北12日電）民進黨立委張廖萬堅今天表示，財團入主亞太學院後，教師權益問題未解決，學生還被迫轉學。教育部長潘文忠表示，已要求學校31日前提改善計畫，否則將依私校法處理。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部長潘文忠進行業務報告，立法委員關注亞太創意技術學院的經營狀況。

民主進步黨籍立法委員張廖萬堅質詢表示，財團入主亞太學院後，短短1年董事會成員就已改變，財團承諾的資金似乎還沒到位，但學校熱門科系已停止招生，還有400多名學生被迫轉學，教師權益問題也沒有解決，教育部該如何處理。

時代力量立法委員洪慈庸質詢時也表示，教育部要求亞太創意技術學院提出改善計畫，如果校方未在限期內提出改善計畫，教育部要如何處理。另外，對於外界擔心財團入主後變成私校禿鷹，導致私校的校產被併吞，教育部如何因應。

潘文忠表示，亞太師生認為權益受影響，並向教育部陳情，教育部已和學校討論如何處理學生轉學、教師學術研究費不足等事項，31日是最後改善期限，如果學校限期仍未改善，教育部將依私立學校法處理，徵詢私校諮詢會意見後，可聲請法院停止或解除學校法人董事長、部分或全體董事職務。

潘文忠指出，亞太因招生不足，因此想提轉型計畫，對於校產處理問題，教育部不會讓私校賤賣校產或圖利，除透過私校法進行行政監督，也研擬私立大專校院轉型及退場條例草案，並送立法院審議，草案中也規劃校產處理要受政府監督，以避免董事會私心占用校產。（編輯：施燕飛/唐聲揚）1070312

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