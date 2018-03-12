金融業面臨資料保護壓力 近5成計畫今年增加對加密的

資誠今 (12) 日發布《2018 全球資訊安全調查報告》指出，在當今以數據驅動的社會中，隱私、安全和信任對企業內部相對重要，而未來企業也將面臨更大的資料保護壓力，其中金融產業中已有 46% 企業表示，計劃今年增加對加密的投資。

資誠聯合會計師事務所風險及控制服務部主持會計師許林舜表示，越來越多企業以更創新的方式來運用數據，一方面創造更多機會，但同時也可能衍生更多風險，不過，很少有公司把網路和隱私風險管理，納入其數位轉型的策略規劃中。

林舜認為，企業需要發展一個運用數據的治理框架，以了解最常見的風險，包括對資料收集和保留的風險認識不足。