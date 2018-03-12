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中央社

港立法會補選泛民小勝 不利日後分組投票

中央社2018/03/12 11:31
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者張謙香港特稿）香港立法會補選結束，截至12日上午，外界還沒有對泛民主派和建制派的表現作出總結性評論，但初步有人形容泛民是小勝，甚至是稍微不利。

在補選的3個地方直選議席中，泛民獲得2席，建制獲得一席，泛民保持領先優勢；另一席功能界別（建築、測量、都市規劃及園境界）則由建制奪得。

外界所以有人認為泛民是小勝甚至是稍微不利，原因之一是這次補選的4個議席，原先都是泛民所有。

4名泛民議員是因為宣誓就任時擅自改變誓辭，被當局呈請法院成功褫奪議席，其後進行補選。但補選結果是，泛民丟了2席。

當局呈請法院褫奪議席的還有梁國雄和劉小麗，2人正在上訴。

此外，泛民方面指出，在地方直選丟了一席後，將不利於泛民在議會的分組投票。

大致上，立法會對某些議案進行表決時，需要經過地區直選議員和功能界別議員的分組表決。泛民原先在地區直選的分組中有過半數議席，但隨著部分議員被褫奪議席，以及這次丟失一席，目前泛民在地區直選中只占16席，建制占17席。

至於功能界別，建制一向占優，有25席，泛民占10席。

泛民會議召集人莫乃光向媒體說，泛民在這次地方直選只取得2席，這代表泛民在分組點票上將會失去否決權。

另一個令外界關注泛民選情的現象是，雖然建制在香港島和新界東地方直選中落敗，但在香港島的得票率並不差，有追近泛民的情況。

泛民的區諾軒在香港島以13萬7181票勝出，建制的陳家珮（新民黨）有12萬7634票，兩人相差不足1萬票。

陳家珮事後對得票數字表示滿意。她說，所得票數「已打破民主派與建制派一向保持的『六四比例』」。

在過往的立法會選舉中，泛民在分區直選中一向約占6成選票，建制只有4成，外界視為泛民和建制在選舉中不能打破的「六四比例」。

在新界東，泛民支持的新民主同盟的范國威以18萬3762票勝出，建制的鄧家彪（工會聯合會）得票15萬2904票，前者較後者多出約3萬票，排名第3的獨立候選人方國珊獲得6萬4905票。

雖然鄧家彪敗給范國威約3萬票，但方國珊原先屬於建制陣營，多年前才離開陣營以獨立候選人身分參選。未來如果方國珊又回到建制陣營，她的影響不能忽視。

除此之外，媒體引述紀錄指出，在泛民和建制的每次單一對抗中，即兩個陣營各自協調推舉一人進行對決，泛民從未輸過，這次卻在九龍西的對壘中落敗。

不過，整體看，泛民在分區直選的得票率仍然占上風，加上外界認為源源新增的年輕選票大都支持泛民，泛民今後的選舉優勢仍在。（編輯：馮昭）1070312

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