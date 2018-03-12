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國民黨新北誰出征　協調會又爆爭議

記者陳志仁／新北報導2018/03/12 11:51
▲國民黨新北市黨部日召開市長初選的第2次協調會，周錫瑋、金介壽、侯友宜選舉辦公室主任謝政達及市黨部主委李乾龍，會前握手高呼團結。（圖／記者陳志仁攝，2018.03.12）
▲國民黨新北市黨部日召開市長初選的第2次協調會，周錫瑋、金介壽、侯友宜選舉辦公室主任謝政達及市黨部主委李乾龍，會前握手高呼團結。（圖／記者陳志仁攝，2018.03.12）

國民黨新北市黨部今（12）日召開新北市長初選的第2次協調會，周錫瑋、金介壽親自出席，侯友宜由選舉辦公室主任謝政達代表協商；針對國民黨的黨中央是否指示新北市長人選3月25日前決定，各方起了爭執，金介壽甚至痛批，民選的主委是皇帝嗎？

周錫瑋再度質疑，國民黨的黨中央有沒有指示或決定，新北市長的人選3月25日前出爐？周錫瑋表示，國民黨新北市長的初選名單產生方式有三，包括協調、徵召，及初選（初選含黨員投票、黨員意見反應、幹部評鑑、民意調查及選情評估），除非參選人決議不辦理。

周錫瑋指出，依據「中國國民黨107年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」第五條的規定，如經協調無法產提名人時，將依據「中國國民黨員參選公職提名辦法」的相關規定辦理；因此，3月25日前確定初選的名單，該日期「並非法定不變的日期」，基於黨內的團結，協調的過程是要整合三方的意見，在取得三方的共識下，日期當然可延期。

周錫瑋強調，辦理市長初選是市黨部的法定責任，若協調不成時，市黨部應依據「中國國民黨員參選公職提名辦法」的第十二條規定，辦理黨員投票、黨員意見反應、幹部評鑑、民意調查及選情評估市黨部執意新北市長的人選3月25日出爐，又未能取得三方的共識，大可採「徵召」的機制辦理。

金介壽痛批，民選的主委（國民黨新北市黨部主委李乾龍）是皇帝嗎、可以這樣子嗎？協調會的內容講一套、做一套，討論根本沒有用，9人小組根本沒有指定新北市長的人選3月25日完成；國民黨新北市議會黨團書記長黃永昌解釋，黨中央希望3月底前完成，因此市黨部的9人小組開會後，才決定新北市長的人選3月25日出爐！

關鍵字周錫瑋金介壽謝政達李乾龍黃永昌國民黨選舉
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