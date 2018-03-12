國民黨新北誰出征　協調會又爆爭議

國民黨新北市黨部今（12）日召開新北市長初選的第2次協調會，周錫瑋、金介壽親自出席，侯友宜由選舉辦公室主任謝政達代表協商；針對國民黨的黨中央是否指示新北市長人選3月25日前決定，各方起了爭執，金介壽甚至痛批，民選的主委是皇帝嗎？

周錫瑋再度質疑，國民黨的黨中央有沒有指示或決定，新北市長的人選3月25日前出爐？周錫瑋表示，國民黨新北市長的初選名單產生方式有三，包括協調、徵召，及初選（初選含黨員投票、黨員意見反應、幹部評鑑、民意調查及選情評估），除非參選人決議不辦理。

周錫瑋指出，依據「中國國民黨107年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」第五條的規定，如經協調無法產提名人時，將依據「中國國民黨員參選公職提名辦法」的相關規定辦理；因此，3月25日前確定初選的名單，該日期「並非法定不變的日期」，基於黨內的團結，協調的過程是要整合三方的意見，在取得三方的共識下，日期當然可延期。