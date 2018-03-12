唐綺陽星座運勢週報／水星停滯小心迷路或溝通不順

【唐綺陽星座運勢週報3/12-3/18】

重要星象：木星逆行在天蠍，水星停滯期，火星射手尾聲

本週木星開始逆行天蠍，關注遺產、稅務與大錢相關議題，開始審查預算、節省超支，重視理財的話題，要注意債務糾紛。水星在停滯期，逐漸感受到水逆的威力，小心迷路或溝通不順，以及3C產品故障。火星射手尾聲，要避免粗心大意，注意電梯安全。此時氣場較為混亂，事情容易發生變化，要當心情緖、避免暴走狀況發生。



工作注意：白羊、金牛、射手、魔羯

白羊：遇到優秀團隊，適合展開新工作

金牛：積極表達、拿出想法，讓人驚豔

射手：按部就班、欲速則不達，避免急躁

魔羯：工作超量，讓人分憂解勞吧



桃花注意：天秤、天蠍、水瓶、雙魚

天秤：以退為進，放低身段、以柔克剛

天蠍：打扮自己、爭取曝光，成為魅力焦點

水瓶：兩情相悅、興趣相投，適合從朋友做起

雙魚：陰錯陽差，雙方來電總是差一步



財運注意：巨蟹、處女

巨蟹：理財方面有好消息，有意外的收穫

處女：財運佳，親自出馬會有好口碑



健康注意：雙子、獅子

雙子：飲食過度放縱，影響健康

獅子：步調放慢，避免意外發生





周運影片連結：唐綺陽官方專屬頻道

https://www.youtube.com/watch?v=nuMR0fDJemw